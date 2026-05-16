Финляндию на Евровидении 2026 представили Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Линда Лампениус и Пит Паркконен). Дуэт появился на сцене в финале под номером 17 с песней Liekinheitin.

Кто такие Linda Lampenius & Pete Parkkonen: биография представителей Финляндии на Евровидении 2026

Линда Лампениус – популярная и всемирно известная 56-летняя скрипачка. Ее международный сценический псевдоним – Linda Brava (Линда Брава). Она играет не только классику, но и поп, рок, фолк, техно, мировую музыку, джаз и прочее.

Линда имеет двойное гражданство — Финляндии и Швеции. Ее творческий путь — не удивителен, ведь она дочь театрального режиссера и актрисы, певицы.

Сейчас смотрят

Уже в три года Лампениус выступала со своими родителями на сцене как певица. Позже была привлечена к сольным и оркестровым выступлениям.

На сцену Евровидения Линда выйдет впервые. Компанию ей составит 36-летний Пит Паркконен — финский певец и автор песен.

Он также с детства интересуется музыкой, любовь к которой ему привили его отец и брат с сестрой.

На счету у Пита немало студийных альбомов, синглов, а также коллабораций с разными артистами.

О чем песня Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin

Liekinheitin в переводе означает Огнемет. Эта композиция — это драматическая история о токсичной, изнурительной и страстной любви.

Она о зависимости от человека, который то страстный, то холодный, но к которому все равно хочется возвращаться.

В песне можно найти такие смыслы как метафора огня и льда, контраст частной и публичной близости, опасную страсть.

Скрипка Линды как бы исполняет роль второго голоса, усиливая вокал Пита. Песню Liekinheitin сравнивают с “китчевой оперой” или саундтреком к фильму, где бушуют страсти и безумие.

Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin: перевод песни Огнемет

***

Стоило бы убраться отсюда

Как заморозить свои чувства?

Ты, ты огнемет

Все та же ночь, дым в воздухе

Ищу тебя в толпе

Разговариваешь с другими, кого знаешь

А меня будто даже не узнаешь

Так странно, что ты не смотришь мне в глаза

Прошлой ночью твои руки не могли оторваться от меня

Ты плохо со мной обращаешься, но мне нравится

Стоило бы убраться отсюда

Но я все еще играю с огнем

Как заморозить свои чувства?

Когда ты огнемет? Ух

Поджигаешь меня (А-а, а-а)

Я заберу частицу тебя

Ты такая горячая, но холодная как лед

Ты огнемет, огнемет

Я не могу поймать тебя уже несколько ночей

Может ли человек умереть от жары? Да

Каждый раз, когда мы затрагиваем

Я получаю ожоги третьей степени

О Господи, можно мне креститься еще раз

После того, как я согрешу?

О-о-о

Стоило бы убраться отсюда

Но я все еще играю с огнем

Как заморозить свои чувства?

Когда ты огнемет? Ух

Поджигаешь меня (А-а, а-а)

Я заберу частицу тебя

Ты такая горячая, но холодная как лед

Ты огнемет, огнемет

Огнемет

Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin: видео выступления

Фото: скриншот из выступления Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.