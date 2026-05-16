Финляндия на Евровидении 2026: что известно о Linda Lampenius & Pete Parkkonen
Финляндию на Евровидении 2026 представили Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Линда Лампениус и Пит Паркконен). Дуэт появился на сцене в финале под номером 17 с песней Liekinheitin.
Кто такие Linda Lampenius & Pete Parkkonen: биография представителей Финляндии на Евровидении 2026
Линда Лампениус – популярная и всемирно известная 56-летняя скрипачка. Ее международный сценический псевдоним – Linda Brava (Линда Брава). Она играет не только классику, но и поп, рок, фолк, техно, мировую музыку, джаз и прочее.
Линда имеет двойное гражданство — Финляндии и Швеции. Ее творческий путь — не удивителен, ведь она дочь театрального режиссера и актрисы, певицы.
Уже в три года Лампениус выступала со своими родителями на сцене как певица. Позже была привлечена к сольным и оркестровым выступлениям.
На сцену Евровидения Линда выйдет впервые. Компанию ей составит 36-летний Пит Паркконен — финский певец и автор песен.
Он также с детства интересуется музыкой, любовь к которой ему привили его отец и брат с сестрой.
На счету у Пита немало студийных альбомов, синглов, а также коллабораций с разными артистами.
О чем песня Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
Liekinheitin в переводе означает Огнемет. Эта композиция — это драматическая история о токсичной, изнурительной и страстной любви.
Она о зависимости от человека, который то страстный, то холодный, но к которому все равно хочется возвращаться.
В песне можно найти такие смыслы как метафора огня и льда, контраст частной и публичной близости, опасную страсть.
Скрипка Линды как бы исполняет роль второго голоса, усиливая вокал Пита. Песню Liekinheitin сравнивают с “китчевой оперой” или саундтреком к фильму, где бушуют страсти и безумие.
Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin: перевод песни Огнемет
***
Стоило бы убраться отсюда
Как заморозить свои чувства?
Ты, ты огнемет
Все та же ночь, дым в воздухе
Ищу тебя в толпе
Разговариваешь с другими, кого знаешь
А меня будто даже не узнаешь
Так странно, что ты не смотришь мне в глаза
Прошлой ночью твои руки не могли оторваться от меня
Ты плохо со мной обращаешься, но мне нравится
Стоило бы убраться отсюда
Но я все еще играю с огнем
Как заморозить свои чувства?
Когда ты огнемет? Ух
Поджигаешь меня (А-а, а-а)
Я заберу частицу тебя
Ты такая горячая, но холодная как лед
Ты огнемет, огнемет
Я не могу поймать тебя уже несколько ночей
Может ли человек умереть от жары? Да
Каждый раз, когда мы затрагиваем
Я получаю ожоги третьей степени
О Господи, можно мне креститься еще раз
После того, как я согрешу?
О-о-о
Стоило бы убраться отсюда
Но я все еще играю с огнем
Как заморозить свои чувства?
Когда ты огнемет? Ух
Поджигаешь меня (А-а, а-а)
Я заберу частицу тебя
Ты такая горячая, но холодная как лед
Ты огнемет, огнемет
Огнемет
Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin: видео выступления
Фото: скриншот из выступления Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin