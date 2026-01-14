Вдова народного артиста України Віталія Білоножка – співачка Світлана Білоножко – зізналась, яку пенсію отримує та на які кошти живе під час війни.

Світлана Білоножко про пенсію

Дружина покійного Віталія Білоножка зазначила, що більшість концертів, у яких вона бере участь, благодійні. Під час виступу артисти збирають кошти для ЗСУ.

Коли випадає нагода дати комерційний концерт, то Світлана теж просить частину коштів переказати на потреби війська, оскільки це для неї важливо.

– Це для мене обов’язково. Бо тил теж фронт, ми не можемо сидіти склавши руки. Воїнам потрібна підтримка, їм потрібен настрій. Іноді виходиш на сцену, питаєш: Що б ви хотіли почути? – і просять щось легке, веселе, про кохання, щоб хоч трохи відволіктись від суворих буднів війни. Тому ми робимо все, що можемо, – сказала артистка.

Світлана Білоножко каже, що пенсія у неї зовсім маленька і на цю суму не проживеш. Навіть надбавка за звання народної артистки не рятує ситуацію. Тож жінка має додаткове джерело доходу – здає в оренду помешкання.

– Моя пенсія сьогодні настільки мала, що навіть трохи соромно говорити. Так, я народна артистка, але надбавка за це – символічна, майже копійки. Це навіть не пенсія, а скоріше подачка, важко назвати інакше. Проте якось влаштовуємо життя, щоб вистачало на все необхідне, – хоча мед, як кажуть, по руках не тече. Шукаємо додаткові можливості: здаємо помешкання, це дає змогу жити спокійніше, – поділилася Білоножка.

Фото: Світлана Білоножко

