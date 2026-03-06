Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец откровенно рассказала об изменениях в отношениях с мужем, который осенью прошлого года присоединился к рядам ВСУ.

Звезда призналась, что сейчас не готова подробно обсуждать личную жизнь, однако отметила, что увидела Сергея с другой стороны.

Кравец об отношениях с мужем

Артистка объяснила, что очень осторожно комментирует тему брака и отношений в публичном пространстве, ведь это касается не только ее.

Сейчас смотрят

– В этой истории есть, как минимум, мой муж, мои дети, мой папа и его родители. И я, условно говоря, отвечаю за них всех, – сказала Кравец.

Единственное, что Елена может сказать точно, – это то, что семья пережила переломный момент в октябре 2025 года, когда Сергей ушел в армию.

– Все очень изменилось, потому что просто радикально изменился он. Я это объясняю определенной мужской инициацией: он оказался в обстоятельствах, в которых нельзя не взрослеть. Оставаться нужно иногда скалой, иногда стержнем. Мне кажется, что у него изменилась картина мира, и он переоценил многое в своей жизни, – поделилась актриса.

Из-за службы супругам не удается часто видеться. В то же время, по словам Елены Кравец, каждая встреча заставляет ее по-новому смотреть на мужа.

– Я осознаю, что мне нравится то, что я вижу. И я его таким не знаю, – призналась она.

Елена добавила, что пока не готова рассказывать больше, но отметила, что “тенденция не плохая”.

Напомним, ранее в сети появились слухи о возможном разрыве пары. В конце января Елена прокомментировала предположения, отметив, что между ней и Сергеем “все сложно”.

Впрочем, в феврале муж приехал на ее спектакль в Днепре, который состоялся в День влюбленных, сделав актрисе сюрприз.

Источник : Маша Єфросиніна

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.