Все очень изменилось: Елена Кравец про отношения с мужем
- Елена Кравец прокомментировала изменения в отношениях с мужем Сергеем.
- Актриса призналась, что сейчас не готова подробно говорить о личной жизни.
- По ее словам, перелом произошел после того, как муж в октябре 2025 года ушел в армию.
Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец откровенно рассказала об изменениях в отношениях с мужем, который осенью прошлого года присоединился к рядам ВСУ.
Звезда призналась, что сейчас не готова подробно обсуждать личную жизнь, однако отметила, что увидела Сергея с другой стороны.
Кравец об отношениях с мужем
Артистка объяснила, что очень осторожно комментирует тему брака и отношений в публичном пространстве, ведь это касается не только ее.
– В этой истории есть, как минимум, мой муж, мои дети, мой папа и его родители. И я, условно говоря, отвечаю за них всех, – сказала Кравец.
Единственное, что Елена может сказать точно, – это то, что семья пережила переломный момент в октябре 2025 года, когда Сергей ушел в армию.
– Все очень изменилось, потому что просто радикально изменился он. Я это объясняю определенной мужской инициацией: он оказался в обстоятельствах, в которых нельзя не взрослеть. Оставаться нужно иногда скалой, иногда стержнем. Мне кажется, что у него изменилась картина мира, и он переоценил многое в своей жизни, – поделилась актриса.
Из-за службы супругам не удается часто видеться. В то же время, по словам Елены Кравец, каждая встреча заставляет ее по-новому смотреть на мужа.
– Я осознаю, что мне нравится то, что я вижу. И я его таким не знаю, – призналась она.
Елена добавила, что пока не готова рассказывать больше, но отметила, что “тенденция не плохая”.
Напомним, ранее в сети появились слухи о возможном разрыве пары. В конце января Елена прокомментировала предположения, отметив, что между ней и Сергеем “все сложно”.
Впрочем, в феврале муж приехал на ее спектакль в Днепре, который состоялся в День влюбленных, сделав актрисе сюрприз.