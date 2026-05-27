Акторка Олена Кравець відповіла, чи боїться розлучення та самотності на тлі розмов про кризу в шлюбі з чоловіком Сергієм.

Зірка зізналася, що зараз переживає непростий і не до кінця зрозумілий період в особистому житті, однак не боїться залишитися сама.

Олена Кравець про самотність

За словами Кравець, вона не вважає розлучення чимось катастрофічним і переконана, що людина має вміти бути щасливою незалежно від того, є в неї пара чи ні.

Зараз дивляться

— Тому я не боюся. Мені здається, що коли ти любиш своє усамітнення і здатен бути наодинці з собою, то не маєш залежності від думки, що мусиш бути з кимось, аби відчувати себе цілою. У стосунках має бути тобі так само класно, як наодинці з собою або навіть краще. І тоді вони варті того, — вважає артистка.

Раніше Олена вже коментувала чутки про проблеми у шлюбі, заявивши, що між нею та чоловіком “усе складно”, але про розлучення не йдеться.

Пізніше зірка розповіла, що переломним моментом для їхньої сім’ї став жовтень 2025 року, коли Сергій Кравець долучився до війська. За словами Олени, служба сильно змінила чоловіка, а вона побачила його зовсім по-іншому.

Також Кравець згадувала, що була вражена сюрпризом від чоловіка, коли той приїхав до неї на виставу у Дніпрі в День закоханих, попри службу в іншому місті.

Як починалися стосунки Олени та Сергія Кравців

Майбутнє подружжя познайомилося ще студентами під час поїздки на гру КВК. Артистка зізналася, що спочатку її підкорили харизма та зовнішність хлопця.

У травні 1997 року Сергій освідчився Олені в коханні, однак уже через кілька місяців пара розійшлася. За словами Кравець, тоді вона відчула відстороненість у стосунках і сама ініціювала розрив.

Розставання далося їй важко, однак повертати коханого вона не намагалася.

— Я не повертаю тих, хто мене не обирає, — сказала Олена.

Згодом пара знову зблизилася. За словами акторки, Сергій почав поводитися уважніше й турботливіше, і вона зрозуміла, що це вже зовсім інші стосунки.

У 2002 році Олена та Сергій одружилися. На той момент артистка вже чекала на народження доньки Марії.

Олена Кравець про два викидні

Також Кравець уперше детально розповіла про дві втрати вагітності після народження старшої доньки.

Перший викидень стався на восьмому тижні вагітності в період, коли подружжя жило у шаленому робочому ритмі.

Через півтора року Олена знову завагітніла, однак втратила дитину на тому самому терміні. За словами артистки, вдруге пережити це було ще важче, адже першу втрату вона свого часу намагалася заглушити роботою.

Після другого викидня Кравець пережила важкий емоційний період із відчуттям спустошення та втрати сенсу.

Згодом акторка завагітніла двійнею — Іваном та Катериною. Олена згадала, що тоді Сергій сказав їй: “Ці двоє повернулися”. Народження двійнят, за словами артистки, стало для неї моментом великого внутрішнього дорослішання.

Фото: Слава Дьомін

Джерело : Слава Дьомін

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.