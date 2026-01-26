Усе складно: Олена Кравець прокоментувала чутки про розлучення
- Олена Кравець на тлі чуток про розлучення висловилася про особисте життя.
- Акторка зізналася, що ситуація в її сім'ї справді непроста.
- За словами Кравець, вона наразі закохана в життя.
Акторка Олена Кравець уперше прокоментувала чутки про можливий розрив стосунків зі своїм чоловіком Сергієм. У мережі вже давно ширяться припущення про кризу у шлюбі пари.
Олена Кравець про розлучення
Олена зізналася, що ситуація в її родині справді непроста, однак про розлучення з чоловіком наразі не йдеться. У подробиці Кравець вдаватися не стала, адже вона не любить виносити особисте назагал.
– Усе складно, знаєте, як статус пишуть в мережі. Ми не розлучені — це все, що я можу сказати на сьогодні, – поділилася акторка.
Раніше, відповідаючи на запитання, чи закохана Кравець зараз, вона сказала: Так. У життя. Про чоловіка Сергія в особистому відео на YouTube акторка не згадала.
Олена та Сергій Кравець знайомі ще з часів студентства у Кривому Розі – тоді вони разом виступали в КВН. У вересні 2002 року пара офіційно одружилася. Подружжя має трьох дітей: доньку Марію, двійнят Івана та Катерину.
Нещодавно Олена Кравець розповіла, як переживає втрату мами. Акторка зізналася, що досі не може усвідомити смерть рідної людини.
Фото: Олена Кравець