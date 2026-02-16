Акторка та ведуча Олена Кравець поділилася зворушливим відео зі своєї вистави у Дніпрі, що відбулася у День закоханих.

Коли артистка приймала квіти від шанувальників, на сцену піднявся її чоловік Сергій Кравець із букетом.

Олена Кравець про сюрприз від чоловіка

Фрагмент із неочікуваним завершенням виступу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram у понеділок, 16 лютого.

– 14.02 у Дніпрі вистава завершувалася, а сюрприз від Сергія, мого чоловіка, тільки починався. Не буду приховувати – вражена! – прокоментувала Олена.

Нагадаємо, раніше в мережі зʼявилися чутки про розрив пари. Наприкінці січня Кравець відреагувала на ці припущення, пояснивши, що між нею та Сергієм “усе складно”. Аж тепер чоловік здивував її, приїхавши на виставу.

– Я не розумію нічого, адже він в іншому місті служить. Тут він каже, що приїхав буквально на виставу і назад! Побачитися зі мною 14.02, – пояснила артистка, вперше повідомивши, що Сергій Кравець вступив до війська.

Олена додала, що не памʼятає слів, які сказала чоловіку, побачивши його на сцені, бо розгубилася. Пара просльозилася, тримаючи одне одного в обіймах. Підписники у коментарях зізнаються, що теж не стримали сліз.

Тут всі плачуть!

Щоб таких чудових сюрпризів було побільше!

Це було дуже зворушливо!

Це було неймовірно! Так міг вчинити тільки люблячий чоловік! Хай Бог береже вашу родину!

Найкращий чоловік для найкращої жінки! – пишуть люди.

Олена та Сергій Кравець познайомилися ще студентами у Кривому Розі й разом грали у КВН. Пара побралася у вересні 2002 року та має трьох дітей: доньку Марію, двійнят Івана та Катерину.

