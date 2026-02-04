Я теперь по другую сторону экрана: как ведущий ICTV Вадим Карпьяк стал спикером ДШВ

Полномасштабная война стерла границы между профессиями. Сегодня к оружию становятся люди, которые раньше играли в театре, творили музыку или вели телеэфиры.

Наш коллега, ведущий Свободы слова на ICTV и разговорной студии марафона Єдині новини Вадим Карпьяк также несколько месяцев назад сменил студию на службу в Десантно-штурмовых войсках.

В эксклюзивном интервью Вадим рассказал о пути к должности спикера 8 корпуса ДШВ, почему работа в прямом эфире похожа на армейскую дисциплину и как это – быть отцом на расстоянии, преподавая детям историю через видеосвязь.

Вадим Карпьяк о службе

– В начале октября прошлого года вы провели свой последний эфир перед мобилизацией… Или лучше сказать крайний?

– Я не суеверен – “крайний” или “последний”. Да, это был последний эфир на том этапе моей жизни.

– Тогда вернемся к последнему эфиру – его вы провели почти четыре месяца назад. Чем занимались все это время? Подозреваю, период был насыщенным, ведь начался кардинально новый уклад жизни.

– 1 октября я объявил (о мобилизации, – Ред.), три недели я завершал дела, потому что нужно было выполнить все, что я кому-то обещал, а потом пошел в рекрутинговый центр Десантно-штурмовых войск.

Затем – почти два месяца БОВП (базовой общевойсковой подготовки — Ред.) и служба спикером 8 корпуса ДШВ ВСУ. И вот я уже месяц как спикер.

– Были ли сложности во время прохождения БОВП?

– Нет. Но о БОВП я бы сказал две вещи. Первое – это испытание возможностей человека: когда тебя выводят из зоны комфорта и ты убеждаешься, что можешь жить в палатке в спальнике, топить буржуйку, осваивать автомат, работу с дронами, копать окопы, работать с РЭБ.

Вторая вещь – многие думают, что для службы в Десантно-штурмовых войсках ты обязательно должен быть по телосложению хотя бы как чемпион областного конкурса по бодибилдингу. Нет. БОВП прежде всего рассчитана на выносливость, а не физическую силу.

Это очень хорошая школа, которая готовит тебя ко всему, с чем ты можешь столкнуться в дальнейшем в зависимости от того, где и кем будешь служить, какие задачи будешь выполнять.