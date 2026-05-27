Команда Фактів ICTV взяла участь у тренуваннях Центру спецпризначення Омега НГУ. Цей підрозділ виконує найскладніші бойові завдання на різних ділянках фронту.

До складу Омеги входять вісім загонів спецпризначення певної специфіки.

Вишкіл для команди Фактів ICTV

Бійці Омеги підготували випробування для ведучих Юлії Сеник та Андрія Ковальського, шеф-редакторів Віктора Сороки та Володимира Леха, журналіста Василя Саф’янюка та оператора Віктора Дехтяра.

Вони пройшли елементи тренувань, максимально наближених до реальних умов фронту: переміщення на бронетранспортері М113, роботу з наземним роботизованим комплексом Тарган-200, базові навички поводження зі зброєю, а також відпрацювання ухилення від FPV-дронів.

— Я підозрював, як це відбувається, але розуміти і бачити на власні очі — це різні речі. Ця бойова техніка на якій ми сьогодні змогли проїхати — це щось неймовірне, — поділився емоціями Андрій Ковальський.

Особливе враження на команду справив наземний дрон Тарган-200, що активно використовується для логістики та як ударний засіб.

— Поки ми працюємо в мирних студіях і живемо в тилу — військові щодня борються та захищають нас. Саме на таких людях тримається країна, — наголосила Юлія Сеник.

Технології на захисті країни

Омега демонструє високий рівень володіння сучасними технологіями — від FPV-дронів до наземних роботизованих комплексів.

За словами начальника служби комунікації підрозділу Артема Ревчука, у квітні підрозділ посів перше місце за кількістю уражених цілей на відстані понад 20 км.

— Ми використовуємо найновіші технології та найсучасніше озброєння, яке існує. У нас найкраще навчання, — підкреслив Артем Ревчук.

Командою Фактів під час вишколу опікувалися інструктори Омеги. Серед них — Руслан “Мамай” Єрьоменко, який після важкого поранення та втрати руки залишився у підрозділі й нині навчає інших бійців.

Для ведучих і журналістів цей досвід став можливістю побачити не лише сучасні технології та бойову підготовку спецпризначенців, а й людей, які щодня стоять за обороною країни.

