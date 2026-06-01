Певица Елена Тополя (Alyosha) впервые прокомментировала, пытались ли они с бывшим мужем, фронтменом группы Антитела Тарасом Тополей, восстановить отношения после развода.

Артистка ответила на вопрос журналистки Ксении Малынюк в программе Ранок у великому місті на ICTV2.

Елена Тополя о жизни после развода

Как выяснилось, за время после развода никакого намерения с ее стороны или со стороны Тараса попытаться восстановить брак не было. Раскрывать хотела ли этого Елена или нет, знаменитость не стала.

Сейчас смотрят

— Оставлю это при себе, — сказала Тополя.

Напомним, в начале 2026 года суд официально расторг звездный брак после 12 лет супружеской жизни. Заявление о разводе подали еще в декабре 2025 года.

Согласно решению Подольского районного суда Киева, истцом выступил Тарас Тополя. В материалах дела говорилось, что в течение последнего года супружеские отношения ухудшились, а супруги фактически прекратили семейные отношения.

В документах также отмечалось, что муж и жена имели разные взгляды на жизнь и семью, не вели общего хозяйства, жили с отдельными бюджетами и утратили взаимопонимание.

Несмотря на разрыв, бывшие супруги продолжают совместно воспитывать троих детей — Романа, Марка и Марию.

Влияние развода на Елену Тополю

Певица рассказала, что в этом году отказалась от празднования дня рождения. По словам артистки, у нее не было ни планов, ни желания устраивать торжества.

— Просто этот год довольно сложный. Мне не хочется никаких торжеств, — пояснила Тополя.

Исполнительница добавила, что день рождения для нее — это прежде всего большое семейное событие, когда за одним столом собираются самые близкие люди. В то же время она надеется, что следующий год будет гораздо радостнее.

Сложностей добавило и дело о шантаже Елены ее интимными видео. Результаты расследования пока не разглашались, однако сама Тополя заверила, что знает, кто стоит за их распространением, и пообещала позже назвать имя.

Источник : Ранок у великому місті

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.