Лидер группы Антитела Тарас Тополя объяснил, почему новость о разводе с певицей Еленой Тополей (ранее Alyosha) не появилась в формате совместной публикации, как это нередко делают звездные пары.

Как оказалось, причиной стали технические ограничения из-за блокировки в соцсетях. Теперь сообщение о разрыве осталось только на странице музыканта, тогда как со страницы Елены он исчез.

Тарас Тополь об отписках в Instagram

Тарас заявил, что не отписывался от бывшей жены и планировал сделать сообщение о разводе общим. В то же время, он предположил, почему этого не произошло.

— Наверное, кто-то заблокировал другого, так и случилось. В моих планах это должна быть общая публикация. Я не отписывался от нее. Если кто-то блокирует, автоматически удаляется подписка. Я никаких таких действий не предпринимал, — заверил Тарас Тополь в проекте Глаза в глаза.

Артист добавил, что полноценно участвует в жизни троих детей, а все материальные вопросы и график воспитания они с Еленой зафиксировали в специальном договоре.

Тарас Тополь о жизни после развода

Музыкант подчеркнул, что не обращает внимания попытки хейтеров выставить его в негативном свете, ведь выполняет все свои обязательства.

— Меня совесть не мучает по поводу того, как у нас произошел развод и как я продолжаю выполнять свои функции как отец, — подчеркнул певец.

Отдельно Тарас Тополь вспомнил ситуацию со сливом интимных видео, которыми шантажировали Елену.

Несмотря на разрыв, он публично поддержал экс-жену, заявив, что не мог поступить иначе. Ранее артист также рассказывал о попытках сломать его телефон и рассылке сообщений от его имени друзьям и знакомым.

