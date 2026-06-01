Олену Тополю запитали про спроби примирення з ексчоловіком: що відповіла співачка
Співачка Олена Тополя (Alyosha) вперше прокоментувала, чи намагалися вони з колишнім чоловіком, фронтменом гурту Антитіла Тарасом Тополею, відновити стосунки після розлучення.
Артистка відповіла на питання журналістки Ксенії Малинюк в програмі Ранок у великому місті на ICTV2.
Олена Тополя про життя пісдя розлучення
Як зʼясувалося, за час після розлучення жодного наміру з її боку або з боку Тараса спробувати відновити шлюб не було. Розкривати хотілося б Олені цього чи ні, знаменитість не стала.
— Залишу це при собі, — сказала Тополя.
Нагадаємо, на початку 2026 року суд офіційно розірвав зірковий шлюб після 12 років подружнього життя. Заяву про розлучення подали ще в грудні 2025 року.
Згідно з рішенням Подільського районного суду Києва, позивачем виступив Тарас Тополя. У матеріалах справи йшлося, що протягом останнього року подружні стосунки погіршилися, а подружжя фактично припинило сімейні відносини.
У документах також зазначалося, що чоловік і дружина мали різні погляди на життя та сім’ю, не вели спільного господарства, жили з окремими бюджетами та втратили взаєморозуміння.
Попри розрив, колишнє подружжя продовжує спільно виховувати трьох дітей — Романа, Марка та Марію.
Вплив розлучення на Олену Тополю
Чпівачка розповіла, що цього року відмовилася від святкування дня народження. За словами артистки, вона не мала ані планів, ані бажання влаштовувати урочистості.
— Просто цей рік досить складний. Мені не хочеться ніяких святкувань особливо, — пояснила Тополя.
Виконавиця додала, що день народження для неї — це насамперед велика родинна подія, коли за одним столом збираються найближчі люди. Водночас вона сподівається, що наступний рік буде значно радіснішим.
Складнощів додала й справа про шантаж Олени її інтимними відео. Результати розслідування наразі не розголошували, проте, сама Тополя запевнила, що знає, хто стоїть за їхнім поширенням, та пообіцяла згодом назвати імʼя.