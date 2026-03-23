Буде справедливість: Олена Тополя обіцяє назвати тих, хто злив її інтимні відео
- Олена Тополя повідомила, що досудове розслідування справи про шантаж її інтимними відео активно просувається.
- Вона запевнила, що знає ім’я замовника і згодом планує публічно його назвати.
- Артистка пообіцяла серію відеозвітів про хід справи.
Співачка Олена Тополя розповіла, як просувається розслідування справи про шантаж її інтимними відео. Артистка сказала, що справа не стоїть на місці і вже є деякі результати.
Шантаж приватними відео – Тополя поділилася подробицями
Олена зазначила, що поки не готова ділитися подробицями, проте ситуація навколо розслідування змінилася і не стоїть на місці. Співачка пообіцяла, що пізніше обов’язково розповість про все у своїх соцмережах. Про це вона сказала журналістці програми Ранок у великому місті Ксенії Малинюк.
Ба більше, Олена планує назвати ім’я замовника, бо вже 100% знає, хто стоїть за зливом її інтимних відео.
– Будуть хвилинні відео, де я розповідатиму про хід розслідування. Зараз триває досудове слідство, але у нас уже багато цікавого, – наголосила Тополя.
Артистка запевнила, що це не піар-компанія з її сторони, оскільки її суть глибоко відрізняється від подібної поведінки.
– Ця людина, яка це все зробила – це людина гнила, зсередини. Все, що було в її намірах, і те, що зробили – це неприпустимо. Буде справедливість, я вам це обіцяю, – наголосила Олена.
Нагадаємо, в січні цього року Олена Тополя стала жертвою шантажу. Співачці погрожували поширенням її інтимних відео в мережі. Зловмисник вимагав від неї $75 тис. (понад 3,2 млн грн), проте його швидко затримала поліція.
Відео все ж таки злили в мережу. Тоді виконавиця налогосила, що не збирається ховатися чи соромитися, адже сором мають відчувати ті, хто скоїв злочин.