Співачка Олена Тополя розповіла, як просувається розслідування справи про шантаж її інтимними відео. Артистка сказала, що справа не стоїть на місці і вже є деякі результати.

Шантаж приватними відео – Тополя поділилася подробицями

Олена зазначила, що поки не готова ділитися подробицями, проте ситуація навколо розслідування змінилася і не стоїть на місці. Співачка пообіцяла, що пізніше обов’язково розповість про все у своїх соцмережах. Про це вона сказала журналістці програми Ранок у великому місті Ксенії Малинюк.

Ба більше, Олена планує назвати ім’я замовника, бо вже 100% знає, хто стоїть за зливом її інтимних відео.

– Будуть хвилинні відео, де я розповідатиму про хід розслідування. Зараз триває досудове слідство, але у нас уже багато цікавого, – наголосила Тополя.

Артистка запевнила, що це не піар-компанія з її сторони, оскільки її суть глибоко відрізняється від подібної поведінки.

– Ця людина, яка це все зробила – це людина гнила, зсередини. Все, що було в її намірах, і те, що зробили – це неприпустимо. Буде справедливість, я вам це обіцяю, – наголосила Олена.

Нагадаємо, в січні цього року Олена Тополя стала жертвою шантажу. Співачці погрожували поширенням її інтимних відео в мережі. Зловмисник вимагав від неї $75 тис. (понад 3,2 млн грн), проте його швидко затримала поліція.

Відео все ж таки злили в мережу. Тоді виконавиця налогосила, що не збирається ховатися чи соромитися, адже сором мають відчувати ті, хто скоїв злочин.

Джерело : Ранок у великому місті

