Чому розлучилися Тарас і Олена Тополі: подробиці з рішення суду
- Стали відомі причини розлучення Тараса та Олени Тополь.
- Причини зафіксовані в судовому рішенні — самі артисти раніше їх публічно не коментували.
- Ініціатором розірвання шлюбу виступив Тарас Тополя.
Попри те, що колишнє зіркове подружжя Тараса й Олени Тополь намагалося тримати деталі свого розставання у секреті, офіційні судові документи пролили світло на те, що насправді поставило крапку в їхньому 12-річному шлюбі.
Чому розпався шлюб Тополь
Згідно з рішенням Подільського райсуду Києва, ініціатором розірвання шлюбу став лідер гурту Антитіла. У документах ідеться про кризу у стосунках.
– Протягом останнього року сімейне життя між позивачем та відповідачкою погіршилось, що в кінцевому результаті призвело до фактичного припинення сімейних відносин. Кожен з подружжя має різні погляди на життя та сім`ю, мають окремий бюджет. Наразі сторони не ведуть спільного господарства, відсутні спільні інтереси та взаєморозуміння, – вказано на сайті Судового реєстру України.
Процес розлучення минув без особистої присутності зірок у залі засідань. Представники Тараса Тополі підтримали позов, а Олена, своєю чергою, надіслала заяву про визнання вимог у повному обсязі.
У документі зазначено, що артисти не наполягали на примиренні, що підтвердило остаточність їхнього рішення.
Виховання дітей після розриву
Попри юридичне розірвання стосунків, Тарас та Олена залишаються батьками трьох спільних дітей – Романа, Марка та Марії. У рішенні вказано, що збереження формального шлюбу в таких умовах суперечило б інтересам сторін та їхніх синам і доньці.
Нагадаємо, про розлучення Тарас і Олена Тополі повідомили наприкінці 2025 року. У спільній заяві вони наголосили, що питання з майном та фінансовим утриманням дітей, врегулювали завчасно.