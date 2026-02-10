Попри те, що колишнє зіркове подружжя Тараса й Олени Тополь намагалося тримати деталі свого розставання у секреті, офіційні судові документи пролили світло на те, що насправді поставило крапку в їхньому 12-річному шлюбі.

Чому розпався шлюб Тополь

Згідно з рішенням Подільського райсуду Києва, ініціатором розірвання шлюбу став лідер гурту Антитіла. У документах ідеться про кризу у стосунках.

– Протягом останнього року сімейне життя між позивачем та відповідачкою погіршилось, що в кінцевому результаті призвело до фактичного припинення сімейних відносин. Кожен з подружжя має різні погляди на життя та сім`ю, мають окремий бюджет. Наразі сторони не ведуть спільного господарства, відсутні спільні інтереси та взаєморозуміння, – вказано на сайті Судового реєстру України.

Процес розлучення минув без особистої присутності зірок у залі засідань. Представники Тараса Тополі підтримали позов, а Олена, своєю чергою, надіслала заяву про визнання вимог у повному обсязі.

У документі зазначено, що артисти не наполягали на примиренні, що підтвердило остаточність їхнього рішення.

Виховання дітей після розриву

Попри юридичне розірвання стосунків, Тарас та Олена залишаються батьками трьох спільних дітей – Романа, Марка та Марії. У рішенні вказано, що збереження формального шлюбу в таких умовах суперечило б інтересам сторін та їхніх синам і доньці.

Нагадаємо, про розлучення Тарас і Олена Тополі повідомили наприкінці 2025 року. У спільній заяві вони наголосили, що питання з майном та фінансовим утриманням дітей, врегулювали завчасно.

