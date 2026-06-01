Студії Warner Bros та Legendary офіційно оголосили назву продовження касового хіта Minecraft. Сиквел вийде під назвою A Minecraft Movie Squared.

Про це повідомили під час презентації на TwitchCon, де також розкрили нові подробиці майбутньої стрічки.

Хто працює над сиквелом фільму Minecraft

Робота над новою картиною уже триває. Режисером знову став Джаред Гесс, який також написав сценарій разом із Крісом Галлеттою.

До акторського складу приєдналася номінантка на премію Оскар Кірстен Данст. Вона зіграє Алекс — жіночий аналог персонажа Стіва з всесвіту Minecraft.

Інформацію про роль Данст розкрили у спеціальному відео із закулісся зйомок, яке показали під час TwitchCon.

Водночас Метт Беррі повернеться до франшизи, хоча подробиці щодо його персонажа поки не розголошують.

Коли вийде A Minecraft Movie Squared

Прем’єра A Minecraft Movie Squared запланована на 23 липня 2027 року.

Разом з анонсом назви Warner Bros та Legendary запустили конкурс для гравців Minecraft. Учасникам пропонують створити власний об’єкт або будівлю в грі, які можуть з’явитися у фільмі або фінальних титрах.

Переможець також отримає можливість відвідати закритий показ стрічки разом із друзями.

Фільм Minecraft — один із головних хітів 2025 року

Перший фільм A Minecraft Movie, заснований на популярній відеогрі Minecraft, вийшов навесні 2025 року та став одним із найуспішніших релізів року.

Стрічка з Джеком Блеком і Джейсоном Момоа розповідала про групу невдах, які через портал потрапляють до кубічного світу Minecraft. Там їхнім провідником стає досвідчений майстер Стів, роль якого виконав Блек.

Фільм стартував у прокаті зі зборів у $163 млн лише в Північній Америці та зрештою заробив близько $960 млн у світовому прокаті.

Також у картині зіграли Даніель Брукс, Метт Беррі та Дженніфер Кулідж.

Фото: скриншот з презентації Minecraft

Джерело : Variety

