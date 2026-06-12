В Японии набирает обороты скандал из-за использования президентом США Дональдом Трампом и Белым домом популярных персонажей аниме и манги в публикациях в соцсетях.

Почти 20 тыс. человек уже подписали петицию с призывом прекратить такую практику и уважать права японских авторов.

Недовольство среди поклонников аниме началось еще в марте, когда пользователи заметили, что официальный аккаунт Белого дома в X публикует контент с использованием образов из известных японских франшиз, в частности Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball и Pokémon.

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Петиция против использования аниме в политике

Петицию под названием Protect Japanese Manga создали в начале этой весны. Ее авторы заявляют, что персонажи японской манги и аниме не должны использоваться для политических посланий без разрешения правообладателей.

Поводом для запуска кампании стал ролик, в котором кадры американских ударов по Ирану объединили со сценами из аниме.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Также внимание фанатов привлекло изображение с лозунгом Make America Great Again, опубликованное на фоне кадра, похожего на скриншот из игры Pokémon Pokopia.

Новую волну возмущения вызвал пост Трампа в соцсети Truth Social в минувшие выходные. В видео президента изобразили в образе Наруто Узумаки — главного героя популярной серии Naruto, которая рассказывает о юном ниндзя, стремящемся стать лидером своей деревни.

После этого петицию снова начали активно распространять, а ее авторы пообещали усилить обращения к японским властям.

Фанаты напомнили о ценностях героев

Многие подписанты считают, что использование персонажей противоречит ценностям, которые они олицетворяют.

Инициатор петиции, 34-летняя жительница префектуры Канагава Нана Судзуки, рассказала, что решила действовать из-за использования образов из Yu-Gi-Oh! в военном контексте.

По ее словам, автора серии Кадзуки Такахаси помнят не только благодаря творчеству. Мангака погиб в 2022 году, пытаясь спасти людей в море.

Судзуки отметила, что ее огорчило использование наследия автора в материалах, связанных с военными действиями, особенно учитывая то, что сам Такахаси уже не может высказать свою позицию.

Другие поклонники аниме также призвали уважать японскую культуру и соблюдать авторские права. Некоторые обратили внимание на то, что использование изображений без разрешения может навредить репутации не только конкретных политиков, но и США в целом.

Правообладатели заявили об отсутствии разрешений

Компания Pokémon Company International уже публично отреагировала на ситуацию.

Представительница компании Сраванти Дев заявила, что Белый дом не получал разрешения на использование изображений Pokémon.

По ее словам, компания не участвовала в создании или распространении соответствующего контента, а ее миссия заключается в объединении людей по всему миру и не связана с какими-либо политическими взглядами или программами.

Ранее официальный аккаунт Yu-Gi-Oh! также подчеркивал, что авторы и творческая команда франшизы не были привлечены к созданию таких материалов и не предоставляли разрешения на использование интеллектуальной собственности.

В то же время не все фанаты отнеслись к ситуации критически. Часть пользователей соцсетей считает, что появление Наруто в публикациях американского президента лишь способствует популяризации японской культуры в мире.

Некоторые комментаторы даже назвали это бесплатной рекламой для известных аниме-франшиз.

Фото: скриншот из Наруто, Getty Images

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