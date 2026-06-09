Президента США Дональда Трампа освистали на баскетбольном матче в Нью-Йорке. Он стал первым действующим президентом США, посетившим финал НБА между Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Сперс.

Об этом пишут журнал Time и BBC.

Трампа освистали на НБА

Освистывание раздалось после того, как во время исполнения национального гимна США Дональда Трампа показали на больших экранах арены.

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В этот момент президент США отдавал честь, пока певец исполнял гимн.

Трамп прибыл в Мэдисон-сквер-гарден вместе со своей внучкой Кай Трамп и владельцем Никс Джеймсом Доланом.

Также на игре присутствовали члены администрации президента США, в частности министр транспорта Шон Даффи, министр внутренних дел Даг Бургум, глава Агентства по охране окружающей среды Ли Зельдин и спецпосланник Стив Уиткофф.

Из-за прибытия Трампа на игру улицы вокруг Мэдисон-сквер-гарден закрыли для пешеходов и транспорта. Для этого задействовали тысячи сотрудников полиции Нью-Йорка и сотни сотрудников Секретной службы.

На каждом квартале устанавливали металлические барьеры, а болельщики проходили через строгие меры безопасности, как в аэропорту.

Для баров в этом районе, которые транслировали финальный матч, это, как обычно, была бы прибыльная ночь. Но из-за строгих правил безопасности многие заведения остались пустыми.

Сама игра завершилась поражением Нью-Йорк Никс со счетом 111:115 в третьем матче финала НБА. Это позволило Сперс сократить преимущество Никс до 1:2 в серии.

Матч также посетили мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани и ряд знаменитостей, в числе которых Тимоти Шаламе, Тина Фей, Трейси Морган, Бен Стиллер, Ларри Дэвид и Спайк Ли.

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