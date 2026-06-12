У Японії набирає обертів скандал через використання президентом США Дональдом Трампом та Білим домом популярних персонажів аніме й манґи в публікаціях у соцмережах.

Майже 20 тис. людей уже підписали петицію із закликом припинити таку практику та поважати права японських авторів.

Невдоволення серед шанувальників аніме почалося ще в березні, коли користувачі помітили, що офіційний акаунт Білого дому в X публікує контент із використанням образів із відомих японських франшиз, зокрема Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball та Pokémon.

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Петиція проти використання аніме в політиці

Петицію під назвою Protect Japanese Manga створили на початку цієї весни. Її автори заявляють, що персонажі японської манґи та аніме не повинні використовуватися для політичних меседжів без дозволу правовласників.

Приводом для запуску кампанії став ролик, у якому кадри американських ударів по Ірану поєднали зі сценами з аніме.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Також увагу фанатів привернуло зображення з гаслом Make America Great Again, опубліковане на тлі кадру, схожого на скриншот із гри Pokémon Pokopia.

Нову хвилю обурення викликав допис Трампа в соцмережі Truth Social минулими вихідними. У відео президента зобразили в образі Наруто Узумакі — головного героя популярної серії Naruto, яка розповідає про юного ніндзю, що прагне стати лідером свого села.

Після цього петицію знову активно почали поширювати, а її автори пообіцяли посилити звернення до японської влади.

Фанати нагадали про цінності героїв

Багато підписантів вважають, що використання персонажів суперечить цінностям, які вони уособлюють.

Ініціаторка петиції, 34-річна мешканка префектури Канаґава Нана Судзукі, розповіла, що вирішила діяти через використання образів із Yu-Gi-Oh! у військовому контексті.

За її словами, автора серії Кадзукі Такахасі пам’ятають не лише завдяки творчості. Манґака загинув у 2022 році, намагаючись врятувати людей у морі.

Судзукі зазначила, що її засмутило використання спадщини автора в матеріалах, пов’язаних із військовими діями, особливо з огляду на те, що сам Такахасі вже не може висловити свою позицію.

Інші прихильники аніме також закликали поважати японську культуру та дотримуватися авторських прав. Дехто звернув увагу на те, що використання зображень без дозволу може зашкодити репутації не лише конкретних політиків, а й США загалом.

Правовласники заявили про відсутність дозволів

Компанія Pokémon Company International вже публічно відреагувала на ситуацію.

Представниця компанії Сраванті Дев заявила, що Білий дім не отримував дозволу на використання зображень Pokémon.

За її словами, компанія не брала участі у створенні чи поширенні відповідного контенту, а її місія полягає в об’єднанні людей по всьому світу й не пов’язана з жодними політичними поглядами чи програмами.

Раніше офіційний акаунт Yu-Gi-Oh! також наголошував, що автори та творча команда франшизи не були залучені до створення таких матеріалів і не надавали дозволу на використання інтелектуальної власності.

Водночас не всі фанати поставилися до ситуації критично. Частина користувачів соцмереж вважає, що поява Наруто в публікаціях американського президента лише сприяє популяризації японської культури у світі.

Деякі коментатори навіть назвали це безкоштовною рекламою для відомих аніме-франшиз.

Фото: скриншот з Наруто, Getty Images

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