Не бойтесь принтов: Андре Тан назвал главные модные тренды лета 2026
- Среди самых актуальных трендов сезона — принты.
- Дизайнер советует не бояться сочетать несколько принтов в одном образе.
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие принты остаются актуальными летом 2026 года и как их носить в повседневных образах.
По его словам, нынешние коллекции сезона spring-summer отличаются не только яркими цветами, но и смелым сочетанием фактур и узоров.
Дизайнер призывает не бояться экспериментов и обратить внимание на несколько трендов, которые уже доминируют на подиумах и в городской моде.
Полоска — фаворитка лета
Одним из самых актуальных принтов сезона Андре Тан называет полоску. Морская эстетика, вдохновленная классическими тельняшками, давно вышла за пределы пляжной моды и стала частью повседневного гардероба.
Особенно удачно, по мнению дизайнера, полосатые вещи сочетаются с белым или голубым денимом. Такие комбинации добавляют образу свежести и создают выразительный контраст.
Отдельное внимание Тан советует обратить на вертикальную полоску. Она помогает визуально вытянуть силуэт и создать эффект более высокого роста. Такой принт одинаково уместно выглядит как в самостоятельных образах, так и в отдельных элементах гардероба.
Среди вещей, которые дизайнер считает особенно актуальными этим летом, — макси-юбки и брюки-палаццо с вертикальным рисунком.
Горошек возвращает ретро-настроение
Еще одним трендом сезона остается polka dot — классический горошек, который регулярно возвращается в моду.
По словам Андре Тана, этот принт одинаково удачно выглядит как на платьях миди-длины, создающих более сдержанный и классический образ, так и на мини, которые добавляют легкости и игривого настроения.
Особенно эффектно горошек работает на легких и воздушных тканях, которые подчеркивают летний характер образа.
Микс принтов — больше не ошибка
Если раньше яркие вещи рекомендовали сочетать с однотонными элементами гардероба, то сегодня дизайнеры все чаще предлагают комбинировать несколько принтов в одном образе.
Для тех, кто пока не готов к смелым экспериментам, Андре Тан советует начать с деталей — аксессуаров, украшений или небольших акцентов. Даже незначительное изменение может сделать привычный образ более современным и выразительным.
К слову, недавно дизайнер представил новую коллекцию Saint Odesa, в которой также прослеживаются летние настроения и внимание к актуальным трендам сезона.