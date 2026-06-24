Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие принты остаются актуальными летом 2026 года и как их носить в повседневных образах.

По его словам, нынешние коллекции сезона spring-summer отличаются не только яркими цветами, но и смелым сочетанием фактур и узоров.

Дизайнер призывает не бояться экспериментов и обратить внимание на несколько трендов, которые уже доминируют на подиумах и в городской моде.

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Полоска — фаворитка лета

Одним из самых актуальных принтов сезона Андре Тан называет полоску. Морская эстетика, вдохновленная классическими тельняшками, давно вышла за пределы пляжной моды и стала частью повседневного гардероба.

Особенно удачно, по мнению дизайнера, полосатые вещи сочетаются с белым или голубым денимом. Такие комбинации добавляют образу свежести и создают выразительный контраст.

Отдельное внимание Тан советует обратить на вертикальную полоску. Она помогает визуально вытянуть силуэт и создать эффект более высокого роста. Такой принт одинаково уместно выглядит как в самостоятельных образах, так и в отдельных элементах гардероба.

Среди вещей, которые дизайнер считает особенно актуальными этим летом, — макси-юбки и брюки-палаццо с вертикальным рисунком.

Горошек возвращает ретро-настроение

Еще одним трендом сезона остается polka dot — классический горошек, который регулярно возвращается в моду.

По словам Андре Тана, этот принт одинаково удачно выглядит как на платьях миди-длины, создающих более сдержанный и классический образ, так и на мини, которые добавляют легкости и игривого настроения.

Особенно эффектно горошек работает на легких и воздушных тканях, которые подчеркивают летний характер образа.

Микс принтов — больше не ошибка

Если раньше яркие вещи рекомендовали сочетать с однотонными элементами гардероба, то сегодня дизайнеры все чаще предлагают комбинировать несколько принтов в одном образе.

Для тех, кто пока не готов к смелым экспериментам, Андре Тан советует начать с деталей — аксессуаров, украшений или небольших акцентов. Даже незначительное изменение может сделать привычный образ более современным и выразительным.

К слову, недавно дизайнер представил новую коллекцию Saint Odesa, в которой также прослеживаются летние настроения и внимание к актуальным трендам сезона.

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