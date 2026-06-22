Солист Judas Priest Роб Хэлфорд порадовал украинских фанов, надев украшение с трезубцем
- Роб Хэлфорд опубликовал новое фото с кулоном в виде украинского трезубца.
- Украинские фанаты поблагодарили фронтмена Judas Priest за поддержку Украины.
- Хэлфорд не впервые демонстрирует солидарность с украинцами.
Фронтмен легендарной британской группы Judas Priest Роб Хэлфорд снова привлек внимание украинских поклонников. Музыкант опубликовал новое фото в Instagram, на котором появился с кулоном в виде трезубца.
Роб Хэлфорд с трезубцем
На снимке Хэлфорд позирует в черной футболке без рукавов и демонстрирует характерный жест, означающий мир и победу.
На шее артиста можно заметить сразу несколько украшений, среди которых особое внимание поклонников привлек серебряный трезубец.
— Металлические благословения, мир вам, — написал он в коротком описании к фото.
В комментариях под публикацией появилось немало сообщений от украинских поклонников. Они поблагодарили артиста за поддержку и напомнили, что ждут его выступления в Украине.
- Я благословляю тебя, друг! Спасибо за поддержку украинского народа!
- У меня до сих пор есть билет на ваш концерт в Киеве. Верю, что вы приедете после нашей победы.
- Любовь из Украины!
- Украинцы любят вас, Роб.
- Любовь из Украины. Да здравствует бог металла!
Хэлфорд не впервые поддерживает Украину
Роб Хэлфорд уже неоднократно демонстрировал солидарность с украинцами. В апреле 2024 года вокалист Judas Priest опубликовал фото с сине-желтым флагом, который получил от украинского фаната из Тернополя.
Позже британская группа присоединилась к благотворительной инициативе в поддержку Украины. Во время концертов в Испании музыканты собирали средства на помощь украинским защитникам.