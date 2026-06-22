Фронтмен легендарной британской группы Judas Priest Роб Хэлфорд снова привлек внимание украинских поклонников. Музыкант опубликовал новое фото в Instagram, на котором появился с кулоном в виде трезубца.

Роб Хэлфорд с трезубцем

На снимке Хэлфорд позирует в черной футболке без рукавов и демонстрирует характерный жест, означающий мир и победу.

На шее артиста можно заметить сразу несколько украшений, среди которых особое внимание поклонников привлек серебряный трезубец.

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— Металлические благословения, мир вам, — написал он в коротком описании к фото.

В комментариях под публикацией появилось немало сообщений от украинских поклонников. Они поблагодарили артиста за поддержку и напомнили, что ждут его выступления в Украине.

  • Я благословляю тебя, друг! Спасибо за поддержку украинского народа!
  • У меня до сих пор есть билет на ваш концерт в Киеве. Верю, что вы приедете после нашей победы.
  • Любовь из Украины!
  • Украинцы любят вас, Роб.
  • Любовь из Украины. Да здравствует бог металла!

Хэлфорд не впервые поддерживает Украину

Роб Хэлфорд уже неоднократно демонстрировал солидарность с украинцами. В апреле 2024 года вокалист Judas Priest опубликовал фото с сине-желтым флагом, который получил от украинского фаната из Тернополя.

Позже британская группа присоединилась к благотворительной инициативе в поддержку Украины. Во время концертов в Испании музыканты собирали средства на помощь украинским защитникам.

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