Фронтмен легендарной британской группы Judas Priest Роб Хэлфорд снова привлек внимание украинских поклонников. Музыкант опубликовал новое фото в Instagram, на котором появился с кулоном в виде трезубца.

Роб Хэлфорд с трезубцем

На снимке Хэлфорд позирует в черной футболке без рукавов и демонстрирует характерный жест, означающий мир и победу.

На шее артиста можно заметить сразу несколько украшений, среди которых особое внимание поклонников привлек серебряный трезубец.

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— Металлические благословения, мир вам, — написал он в коротком описании к фото.

В комментариях под публикацией появилось немало сообщений от украинских поклонников. Они поблагодарили артиста за поддержку и напомнили, что ждут его выступления в Украине.

Я благословляю тебя, друг! Спасибо за поддержку украинского народа!

У меня до сих пор есть билет на ваш концерт в Киеве. Верю, что вы приедете после нашей победы.

Любовь из Украины!

Украинцы любят вас, Роб.

Любовь из Украины. Да здравствует бог металла!

Хэлфорд не впервые поддерживает Украину

Роб Хэлфорд уже неоднократно демонстрировал солидарность с украинцами. В апреле 2024 года вокалист Judas Priest опубликовал фото с сине-желтым флагом, который получил от украинского фаната из Тернополя.

Позже британская группа присоединилась к благотворительной инициативе в поддержку Украины. Во время концертов в Испании музыканты собирали средства на помощь украинским защитникам.

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