Актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, снова станет мамой.

Она ждет рождения второго ребенка вместе с мужем Эндрю Лококо.

О беременности 35-летняя актриса рассказала в Instagram, опубликовав серию фотографий, на которых заметен ее округлый животик.

На фото Райт позирует вместе с сыном Элио, которому сейчас два года. На одном из снимков они сидят вместе на диване, а на другом мальчик прижался к животу мамы.

– Двое малышей у меня на коленях. Наш второй маленький “землянин” присоединится к нам этой осенью, – подписала фото Бонни.

В комментариях ее уже поздравили коллеги, в частности, актриса Эванна Линч, сыгравшая в Гарри Поттере Луну Лавгуд.

Перед этим Райт интриговала подписчиков в сторизах, намекнув, что поделится “очень особой новостью”.

Семья Бонни Райт

Бонни Райт и Эндрю Лококо познакомились в 2020 году, а уже в марте 2022-го поженились.

В сентябре 2023 года у пары родился первенец – сын Элио Оушен Райт Лококо. Тогда актриса сообщала, что роды прошли хорошо, а сама семья чувствует себя счастливой.

Напомним, что актер Руперт Гринт, воплотивший роль Рона Уизли, год назад стал отцом во второй раз – у него родилась еще одна дочь.

