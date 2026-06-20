Американська акторка Енн Гетевей, відома за фільмом Диявол носить Прада, повідомила, що чекає на третю дитину від свого чоловіка Адама Шульмана.

Про вагітність Енн Гетевей повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Енн Гетевей вагітна: що відомо

19 червня акторка опублікувала відео під пісню Baby I’m Yours у виконанні Барбари Льюїс.

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У ролику Гетевей з’явилася у вільній білій сукні та показала округлий животик.

На кадрах помітно, що акторка світиться від щастя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anne Hathaway (@annehathaway)

Після публікації відео журналісти видання People звернулися до акторки за коментарем, однак вона не надала додаткових подробиць.

Слід зауважити, що майбутня дитина стане третьою для подружжя.

Що відомо про Енн Гетевей, її чоловіка Адама Шульмана та дітей

Енн Гетевей — американська акторка та володарка премій Оскар і Золотий глобус.

Світову популярність здобула завдяки ролям у фільмах Диявол носить Прада, Знедолені, Інтерстеллар, Щоденники принцеси та низці інших кінопроєктів.

Зі своїм чоловіком — актором Адамом Шульманом — Енн Гетевей познайомилася у 2008 році.

Енн Гетевей та Адам Шульман одружилися у 2012 році.

В одному з інтерв’ю британському Harper’s Bazaar Гетевей згадувала, що ще на початку знайомства була впевнена, що вийде заміж саме за Шульмана.

Наразі пара виховує двох синів — 10-річного Джонатана та 6-річного Джека.

Раніше акторка відверто розповідала, що у 2015 році пережила викидень.

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