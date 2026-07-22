Не меняет мирный процесс: МИД Украины о тайной встрече экс-чиновников Германии и РФ
- В МИД Украины отреагировали на неформальные контакты в Баку, которые уже вызывали вопросы из-за участия бывших немецких чиновников и представителей РФ.
- Тайная встреча получила достаточно резкую оценку украинской дипломатии.
- Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что она столь же тайная, сколь неважная.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что неформальная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России в Баку не имеет существенного значения для реального мирного процесса.
МИД Украины о тайной встрече экс-чиновников Германии и представителей РФ
Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что участники переговоров не имели никаких полномочий от украинской стороны.
– Встреча столь же тайная, сколь неважная. Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят, – сказал он.
По словам Тихого, влияние таких контактов на возможное мирное урегулирование войны РФ против Украины близко к нулю.
Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что 12-14 июля в Баку состоялась неформальная встреча бывших немецких чиновников с представителями России. В ходе переговоров обсуждали российскую войну против Украины.
Об этом Алиев сообщил на пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Со своей стороны канцлер Мерц дал понять, что правительство Германии не имеет никакого отношения к этой встрече. Он подчеркнул, что в течение многих месяцев Германия вместе с европейскими союзниками пытается побуждать РФ к переговорам по прекращению войны против Украины, но кремлевский диктатор не показывает готовности.