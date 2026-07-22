В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что неформальная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России в Баку не имеет существенного значения для реального мирного процесса.

МИД Украины о тайной встрече экс-чиновников Германии и представителей РФ

Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что участники переговоров не имели никаких полномочий от украинской стороны.

– Встреча столь же тайная, сколь неважная. Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят, – сказал он.

По словам Тихого, влияние таких контактов на возможное мирное урегулирование войны РФ против Украины близко к нулю.

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Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что 12-14 июля в Баку состоялась неформальная встреча бывших немецких чиновников с представителями России. В ходе переговоров обсуждали российскую войну против Украины.

Об этом Алиев сообщил на пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Со своей стороны канцлер Мерц дал понять, что правительство Германии не имеет никакого отношения к этой встрече. Он подчеркнул, что в течение многих месяцев Германия вместе с европейскими союзниками пытается побуждать РФ к переговорам по прекращению войны против Украины, но кремлевский диктатор не показывает готовности.

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