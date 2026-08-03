1 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми посетили Игры Содружества 2026 в Глазго.

Это первый официальный случай, когда 13-летний принц Джордж, 11-летняя принцесса Шарлотта и 8-летний принц Луи появились вместе с родителями на публичном мероприятии в Шотландии.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили Игры Содружества

Кейт Миддлтон и принц Уильям (которые во время пребывания в Шотландии носят титулы герцога и герцогини Ротсейских) провели время в Глазго, общаясь со спортсменами сборной Уэльса и их семьями. Также семья встретилась с молодыми спортсменами из организации SportsAid, которая находится под патронатом Кейт с 2013 года.

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Впоследствии на своей официальной странице в Instagram принц и принцесса Уэльские поделились впечатлениями и опубликовали семейную фотографию.

— Невероятная атмосфера на Играх Содружества сегодня. Наблюдать за соревнованиями талантливых спортсменов мирового класса и видеть силу спорта, которая объединяет людей, — это действительно нечто особенное. Спасибо всем, кто принял участие в этом замечательном дне, — отметили в посте принц и принцесса Уэльские.

Отметим, что в этом году Игры Содружества состоялись в Шотландии с 23 июля по 2 августа в сокращенном формате после переноса мероприятия из австралийского штата Виктория. Программа включала 10 видов спорта, среди которых баскетбол 3×3, легкая атлетика, плавание, дзюдо и бокс.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым портретом сына Джорджа по случаю его дня рождения. Мальчик отпраздновал 13-летие.

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