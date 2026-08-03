1 серпня Кейт Міддлтон і принц Вільям разом із дітьми відвідали Ігри Співдружності 2026 в Глазго.

Це перший офіційний випадок, коли 13-річний принц Джордж, 11-річна принцеса Шарлотта та 8-річний принц Луї з’явилися разом із батьками на публічному заході в Шотландії.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми завітали на Ігри Співдружності

Кейт Міддлтон та принц Вільям (які під час перебування в Шотландії носять титули герцога та герцогині Ротсейських) провели час у Глазго, спілкуючись зі спортсменами збірної Уельсу та їхніми родинами. Також родина зустрілася з молодими атлетами з організації SportsAid, що перебуває під патронатом Кейт із 2013 року.

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Згодом на своїй офіційній сторінці в Instagram принц і принцеса Уельські поділилися емоціями та оприлюднили сімейну світлину.

— Неймовірна атмосфера на Іграх Співдружності сьогодні. Спостерігати за змаганнями талановитих спортсменів світового класу та бачити силу спорту, яка об’єднує людей, — це справді щось особливе. Дякую всім, хто брав участь у цьому чудовому дні, — зазначили в дописі принц та принцеса Уельські.

Зазначимо, що цьогорічні Ігри Співдружності відбувалися у Шотландії 23 липня до 2 серпня у скороченому форматі після перенесення заходу з австралійського штату Вікторія. Програма охопила 10 видів спорту, серед яких баскетбол 3×3, легка атлетика, плавання, дзюдо та бокс.

Раніше принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися новим портретом сина Джорджа з нагоди його дня народження. Хлопчик відсвяткував 13-річчя.

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