Напередодні 35-річчя Незалежності України команда підсумкової програми Факти тижня спільно з ІСАР Єднання розпочинає масштабний документальний спецпроєкт, який втілено за підтримки Європейського Союзу та норвезько-шведського фонду Аскольд і Дір.

Він присвячений українському громадянському суспільству та його вирішальній ролі у найважливіших подіях новітньої історії нашої держави.

Факти тижня запускають документальний спецпроєкт про силу українців

Документальний цикл складається із чотирьох сюжетів. Вони висвітлюють, як уміння українців гуртуватися, самоорганізовуватися та брати відповідальність на себе допомагало вистояти у критичні моменти — від відновлення Незалежності до відсічі повномасштабній агресії.

Зараз дивляться

Автори розглядають еволюцію суспільного руху хронологічно:

Революція на граніті та здобуття Незалежності у 1991 році;

зародження перших громадських організацій у 1990-х;

Помаранчева революція та Революція гідності;

період повномасштабного вторгнення.

В основу сюжетів увійшли унікальні архівні кадри, документальні свідчення та ексклюзивні інтерв’ю з безпосередніми учасниками цих історичних зрушень.

Керівниця творчого обʼєднання Факти тижня Оксана Соколова наголошує, що феномен громадянської активності є головною рисою української нації.

— Наша суперсила — не чекати наказу згори, а об’єднуватися, самоорганізовуватися і діяти разом. Вона допомагала українцям у моменти зовнішніх загроз і тоді, коли потрібно було захищати демократичний вибір усередині країни. Саме активне громадянське суспільство багато в чому визначало, яким буде майбутнє України. У цьому проєкті ми хочемо показати, як цінності свободи, гідності та відповідальності передаються від покоління до покоління.

Перший випуск про невідомі деталі Революції на граніті вже опубліковано на YouTube-каналі Факти тижня.

Скорочену версію першої серії можна переглянути у четвер, 6 серпня, о 7:00 у програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

Нові епізоди публікуватимуться щонеділі на YouTube, а також транслюватимуться в етері телемарафону Єдині новини та на ICTV2.

Фото: Факти тижня

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