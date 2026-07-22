Информационно-криминальный проект Надзвичайні новини возвращается на украинское телевидение.

Теперь программа с ее неизменным автором и ведущим Константином Стогнием будет выходить в формате еженедельной спецрубрики в эфире Ранку у великому місті на телеканале ICTV2.

Надзвичайні новини будут выходить в новом формате

За годы существования с 2008 года проект стал одним из самых популярных на украинском ТВ – ежегодно премьерные выпуски собирали у экранов около 32 млн зрителей.

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В центре внимания Надзвичайних новин и дальше будут оставаться резонансные преступления, ДТП и чрезвычайные происшествия в Украине и мире. Однако в обновленном формате команда делает главный акцент на практической пользе для зрителей:

объяснение правовых аспектов громких дел;

разбор актуальных мошеннических схем;

четкие инструкции, как поступать в опасных повседневных ситуациях.

Стогний отметил, что сегодня люди сталкиваются с большим количеством рисков: от мошенничества и краж до дорожных аварий или информационных манипуляций. А задача проекта – не просто рассказать о событии, а объяснить, почему оно произошло, как не попасть в подобную ситуацию и что делать, если это уже произошло.

— К сожалению, аферисты не берут паузу на время войны, поэтому мы будем говорить о том, как уберечься, — подчеркнул Константин Стогний.

Обновленная рубрика будет выходить еженедельно и адаптирована под темп потребления информации: краткие истории, проверенные факты, анализ экспертов и конкретные советы.

Что известно о Константине Стогнии

Константин Стогний – один из самых известных криминальных журналистов Украины с многолетним опытом работы в уголовном розыске. За 18 лет существования проекта было создано 3730 оригинальных выпусков Надзвичайних новин.

Кроме телевизионной деятельности Стогний является автором 16 книг, режиссером документальных фильмов, лауреатом Премии имени Ивана Франко и организатором экспедиций в горячие точки мира (Афганистан, Сомали, Ирак).

После начала полномасштабного вторжения журналист сосредоточился на сотрудничестве с украинскими предприятиями оборонного сектора, применяя свой опыт в сфере безопасности для усиления обороноспособности страны.

Смотрите спецрубрику Надзвичайні новини с Константином Стогнием еженедельно в эфире Ранку у великому місті на ICTV2 с 27 июля в 07:00.

Фото: ICTV2

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