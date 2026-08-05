Ексдружина мера Києва Віталія Кличка, співачка та модель Наталія Єгорова поділилася рідкісним сімейним контентом.

На своїй сторінці в Instagram вона показала, як проводить час із молодшими дітьми від українського політика та ексбоксера.

Ексдружина Кличка показала дорослих дітей

На опублікованих світлинах з прогулянки Наталія ніжно обіймає 23-річну Єлизавету-Вікторію та 21-річного Максима, показуючи затишну сімейну атмосферу їхньої зустрічі. При цьому місце для спільного відпочинку з дітьми модель розкривати не стала.

Зараз дивляться

До речі, старший син експодружжя — Єгор-Даніель — на сімейних фото відсутній — після завершення навчання в Лондоні він будує власну кар’єру та живе окремо.

Нагадаємо, що Наталія Єгорова та Віталій Кличко перебували у шлюбі протягом 25 років і мають трьох спільних дітей. Після розлучення у 2022 році Наталія мешкає в Німеччині, де будує співочу кар’єру та займається моделінгом.

Фото: Наталія Єгорова

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.