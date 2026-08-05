Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров ускорить передачу Украине средств перехвата баллистических ракет, подчеркнув, что именно они могли бы спасти жизни людей во время ночной атаки на Украину 5 августа.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

Зеленский призвал партнеров усилить антибаллистическую защиту Украины

По словам президента, во время ночной атаки на Украину Россия применила 24 баллистические ракеты Искандер-М/С-400, четыре ракеты Циркон/Оникс и 115 ударных дронов, значительная часть которых были реактивными.

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Зеленский сообщил, что в результате массированного удара по Киеву и Киевской области погибли 17 человек, еще 44 получили ранения.

As of now, 44 people have been reported injured in the massive Russian strike on Kyiv and the Kyiv region. Another 17 people, tragically, were killed. My condolences to their families and loved ones. It was a heavy strike – 24 ballistic missiles, 4 Zircon/Oniks missiles, and… pic.twitter.com/4LoHXXkt8R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026

Президент подчеркнул, что главной целью атаки стали складские помещения гражданских предприятий, а также объекты инфраструктуры и железнодорожная станция.

Среди поврежденных объектов — пивоваренная компания, склады строительных материалов и гражданские логистические комплексы.

— Перехватчики баллистики — это то, что могло бы спасти жизни погибших сегодня. Очень важно, чтобы партнеры понимали: задержки с их поставками или нежелание передавать антибаллистику приводят именно к таким ужасным жертвам и разрушениям, — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что страны, которые пока не готовы активнее помогать Украине с поставками средств ПВО, могут усилить санкционное давление на Россию.

По словам президента, значительная часть российских предприятий, производящих баллистические ракеты, до сих пор не находится под санкциями.

— Нужны новые шаги со стороны G7 и ЕС, со стороны всех, кто поддерживает защиту жизни, — отметил Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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