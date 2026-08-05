Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров ускорить передачу Украине средств перехвата баллистических ракет, подчеркнув, что именно они могли бы спасти жизни людей во время ночной атаки на Украину 5 августа.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

Зеленский призвал партнеров усилить антибаллистическую защиту Украины

По словам президента, во время ночной атаки на Украину Россия применила 24 баллистические ракеты Искандер-М/С-400, четыре ракеты Циркон/Оникс и 115 ударных дронов, значительная часть которых были реактивными.

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Зеленский сообщил, что в результате массированного удара по Киеву и Киевской области погибли 17 человек, еще 44 получили ранения.

Президент подчеркнул, что главной целью атаки стали складские помещения гражданских предприятий, а также объекты инфраструктуры и железнодорожная станция.

Среди поврежденных объектов — пивоваренная компания, склады строительных материалов и гражданские логистические комплексы.

— Перехватчики баллистики — это то, что могло бы спасти жизни погибших сегодня. Очень важно, чтобы партнеры понимали: задержки с их поставками или нежелание передавать антибаллистику приводят именно к таким ужасным жертвам и разрушениям, — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что страны, которые пока не готовы активнее помогать Украине с поставками средств ПВО, могут усилить санкционное давление на Россию.

По словам президента, значительная часть российских предприятий, производящих баллистические ракеты, до сих пор не находится под санкциями.

— Нужны новые шаги со стороны G7 и ЕС, со стороны всех, кто поддерживает защиту жизни, — отметил Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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