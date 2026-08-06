6 серпня 2026 року віряни відзначають одне з найбільших християнських свят року — Преображення Господнє, відоме в народі як Яблучний Спас.

Цього дня також вшановують пам’ять жертв атомного бомбардування Хіросіми, відзначають Міжнародний день Лікарі світу за мир та День вдячності працівникам сільського господарства.

Які свята припадають на 6 серпня, що можна і не можна робити цього дня та які традиції з ним пов’язані – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Яке сьогодні церковне свято — 6 серпня 2026 року

За новоюліанським календарем 6 серпня відзначається Преображення Господнє (у народі відоме як Яблучний Спас). Свято покликане пригадати важливий момент із життя Ісуса Христа.

Згідно з Євангеліє, одного дня Ісус узяв із собою трьох апостолів: Петра, Якова та Івана, — і привів їх на “високу гору”, яку часто ототожнюють з горою Фавор. Там на їхніх очах він “переобразився”: його вбрання стало сліпучо білим, а обличчя засяяло, мов сонце.

В той момент з’явилися Мойсей та Ілля, які були уособленням Закону та пророків Старого Завіту, а з неба пролунав Божий голос, який засвідчив, що Ісус його улюблений син. Преображенням на горі Спаситель прагнув зміцнити віру своїх учнів в нього, як у Єдиного Божого Сина, яка б не похитнулась під час його шляху до воскресіння.

Хто святкує день ангела 6 серпня 2026 року

Іменини 6 серпня відзначають власники імен Лев і Спас.

Якщо у вас є знайомі, які носять одне з цих імен, привітайте їх побажаннями миру, здоров’я, достатку і благополуччя.

Що не можна робити 6 серпня 2026 року

У день Яблучного Спаса суворо заборонено займатися важкою фізичною роботою, працювати на городі та в полі, прибирати в будинку, шити, вишивати, в’язати.

Не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, відмовляти у допомозі, бути жадібним і байдужим. Цього дня не варто грати весілля та вінчатися.

Під час застілля не можна галасувати, переїдати і зловживати алкоголем. Тим, хто дотримується правил Успенського посту, на Преображення дозволено їсти рибу і випити трохи вина.

Що можна робити сьогодні

У день Преображення Господнього заведено ходити до церкви та освячувати кошик з яблуками, грушами, сливами, виноградом, польовими квітами, медом.

Сьогодні варто зібратися родиною за столом, також можна ходити в гості до рідних. На Яблучний Спас господині пекли хліб з нового врожаю пшениці, запікали яблука або ж використовували їх як начинку для пирогів, вареників, млинців тощо.

6 серпня не забудьте виділити час на відпочинок. Також зробіть щонайменше одну добру справу – у народі вірили, що так можна очистити душу від гріхів.

Народні прикмети на 6 серпня 2026 року

Йде дощ — восени часто дощитиме.

Ясний день — до сухої та теплої осені.

Спекотно — зима буде морозною.

Яка погода 6 серпня, такою й буде на Покрову.

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