Яке свято 6 серпня 2026 та чому сьогодні заборонено працювати
6 серпня 2026 року віряни відзначають одне з найбільших християнських свят року — Преображення Господнє, відоме в народі як Яблучний Спас.
Цього дня також вшановують пам’ять жертв атомного бомбардування Хіросіми, відзначають Міжнародний день Лікарі світу за мир та День вдячності працівникам сільського господарства.
Які свята припадають на 6 серпня, що можна і не можна робити цього дня та які традиції з ним пов’язані – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
- Яке сьогодні церковне свято — 6 серпня 2026 року
- Хто святкує день ангела 6 серпня 2026 року
- Що не можна робити 6 серпня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 6 серпня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято — 6 серпня 2026 року
За новоюліанським календарем 6 серпня відзначається Преображення Господнє (у народі відоме як Яблучний Спас). Свято покликане пригадати важливий момент із життя Ісуса Христа.
Згідно з Євангеліє, одного дня Ісус узяв із собою трьох апостолів: Петра, Якова та Івана, — і привів їх на “високу гору”, яку часто ототожнюють з горою Фавор. Там на їхніх очах він “переобразився”: його вбрання стало сліпучо білим, а обличчя засяяло, мов сонце.
В той момент з’явилися Мойсей та Ілля, які були уособленням Закону та пророків Старого Завіту, а з неба пролунав Божий голос, який засвідчив, що Ісус його улюблений син. Преображенням на горі Спаситель прагнув зміцнити віру своїх учнів в нього, як у Єдиного Божого Сина, яка б не похитнулась під час його шляху до воскресіння.
Хто святкує день ангела 6 серпня 2026 року
Іменини 6 серпня відзначають власники імен Лев і Спас.
Якщо у вас є знайомі, які носять одне з цих імен, привітайте їх побажаннями миру, здоров’я, достатку і благополуччя.
Що не можна робити 6 серпня 2026 року
У день Яблучного Спаса суворо заборонено займатися важкою фізичною роботою, працювати на городі та в полі, прибирати в будинку, шити, вишивати, в’язати.
Не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, відмовляти у допомозі, бути жадібним і байдужим. Цього дня не варто грати весілля та вінчатися.
Під час застілля не можна галасувати, переїдати і зловживати алкоголем. Тим, хто дотримується правил Успенського посту, на Преображення дозволено їсти рибу і випити трохи вина.
Що можна робити сьогодні
У день Преображення Господнього заведено ходити до церкви та освячувати кошик з яблуками, грушами, сливами, виноградом, польовими квітами, медом.
Сьогодні варто зібратися родиною за столом, також можна ходити в гості до рідних. На Яблучний Спас господині пекли хліб з нового врожаю пшениці, запікали яблука або ж використовували їх як начинку для пирогів, вареників, млинців тощо.
6 серпня не забудьте виділити час на відпочинок. Також зробіть щонайменше одну добру справу – у народі вірили, що так можна очистити душу від гріхів.
Народні прикмети на 6 серпня 2026 року
- Йде дощ — восени часто дощитиме.
- Ясний день — до сухої та теплої осені.
- Спекотно — зима буде морозною.
- Яка погода 6 серпня, такою й буде на Покрову.