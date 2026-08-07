Американский актер и музыкант, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето лишился главной роли в политическом триллере Убийство. Это произошло из-за возрастающего количества обвинений в адрес артиста в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает издание Page Six.

Джаред Лето потерял главную роль: что известно

По данным инсайдеров, близких к производству, Лето вел длительные переговоры с режиссером Барри Левинсоном и был “чрезвычайно заинтересован” в проекте. Источники описывали его участие как “соглашение, которое, казалось бы, было решено”.

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Однако руководители творческой группы и сам Левинсон знали о громких обвинениях вокруг актера и после серии внутренних обсуждений решили отказаться от его кандидатуры, поскольку скандал стало невозможно игнорировать.

Дополнительным фактором стали и финансовые неудачи последних проектов актера, в том числе скромное кассовое собрание фильма Трон: Арес в 2025 году и провал Морбиуса.

Кто именно заменит Джареда Лето в ленте Убийство, пока не разглашается.

Напомним, что ситуация вокруг 54-летнего актера обострилась после выхода документального фильма BBC Джаред Лето: Темная тайна Голливуда. В ленте десять женщин подробно рассказали о фактах домагательств со стороны актера.

По словам потерпевших, инциденты происходили в период с 2002 по 2016 годы. В тот момент девушкам было от 16 до 18 лет, тогда как самому Лето — от 30 до 40 лет.

Сам Джаред Лето всячески отрицает и не подтверждает обвинения в свой адрес.

Источник : PageSix

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