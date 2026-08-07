Джаред Лето втратив роль у новому фільмі через звинувачення у сексуальних домаганнях
Американський актор та музикант, фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето втратив головну роль у політичному трилері Вбивство. Це сталося через зростальну кількість звинувачень на адресу артиста у сексуальних домаганнях.
Про це повідомляє видання Page Six.
Джаред Лето втратив головну роль: що відомо
За даними інсайдерів, близьких до виробництва, Лето вів тривалі переговори з режисером Баррі Левінсоном і був “надзвичайно зацікавлений” у проєкті. Джерела описували його участь як “угоду, яка, здавалося б, була вирішена”.
Проте керівники творчої групи та сам Левінсон знали про гучні звинувачення навколо актора й після серії внутрішніх обговорень вирішили відмовитися від його кандидатури, оскільки скандал стало неможливо ігнорувати.
Додатковим фактором стали й фінансові невдачі останніх проєктів актора, зокрема скромні касові збори фільму Трон: Арес у 2025 році та провал Морбіуса.
Хто саме замінить Джареда Лето у стрічці Вбивство, наразі не розголошується.
Нагадаємо, що ситуація навколо 54-річного актора загострилася після виходу документального фільму BBC Джаред Лето: Темна таємниця Голлівуду. У стрічці десять жінок детально розповіли про факти домагань з боку актора.
За словами потерпілих, інциденти відбувалися у період з 2002 по 2016 роки. На той момент дівчатам було від 16 до 18 років, тоді як самому Лето — від 30 до 40 років.
Сам Джаред Лето всіляко заперечує й категорично не підтверджує звинувачення на свою адресу.