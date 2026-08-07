Американський актор та музикант, фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето втратив головну роль у політичному трилері Вбивство. Це сталося через зростальну кількість звинувачень на адресу артиста у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє видання Page Six.

Джаред Лето втратив головну роль: що відомо

За даними інсайдерів, близьких до виробництва, Лето вів тривалі переговори з режисером Баррі Левінсоном і був “надзвичайно зацікавлений” у проєкті. Джерела описували його участь як “угоду, яка, здавалося б, була вирішена”.

Зараз дивляться

Проте керівники творчої групи та сам Левінсон знали про гучні звинувачення навколо актора й після серії внутрішніх обговорень вирішили відмовитися від його кандидатури, оскільки скандал стало неможливо ігнорувати.

Додатковим фактором стали й фінансові невдачі останніх проєктів актора, зокрема скромні касові збори фільму Трон: Арес у 2025 році та провал Морбіуса.

Хто саме замінить Джареда Лето у стрічці Вбивство, наразі не розголошується.

Нагадаємо, що ситуація навколо 54-річного актора загострилася після виходу документального фільму BBC Джаред Лето: Темна таємниця Голлівуду. У стрічці десять жінок детально розповіли про факти домагань з боку актора.

За словами потерпілих, інциденти відбувалися у період з 2002 по 2016 роки. На той момент дівчатам було від 16 до 18 років, тоді як самому Лето — від 30 до 40 років.

Сам Джаред Лето всіляко заперечує й категорично не підтверджує звинувачення на свою адресу.

Джерело : PageSix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.