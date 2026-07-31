Рок-группа СКАЙ и певица JAMALA представили чувственный общий сингл Божевільні.

Это эмоциональная рок-поп композиция о людях, которые продолжают выбирать жизнь, несмотря на любые ежедневные испытания и удары судьбы.

СКАЙ и Джамала представляют видео Божевільні

В треке фирменная рок-энергия группы СКАЙ гармонично переплетается с глубоким и многогранным вокалом JAMALA, создавая яркий микс рок-эстетики и чувственного соула. Это история о свободе, несокрушимом внутреннем духе и том самом “безумии”, которое заставляет двигаться дальше, несмотря на все препятствия.

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Для JAMALA это сотрудничество стало первой полноценной рок-коллаборацией.

— Такое бывает очень редко, но когда Олег прислал мне демо песни Божевільні, я прослушала её и сразу сказала: “О, вау. Какая классная песня”. Поэтому у меня не было никаких сомнений, что я хочу ее спеть. Она очень близка мне по темпераменту. К тому же мне всегда хотелось попробовать что-то такое — немного в стиле “Тина Тернер”. Так что это, можно сказать, моя первая рок-коллаборация. И я очень рада, что она именно с легендарной группой СКАЙ. Для меня это действительно особенное творчество. Мне кажется, получилось очень сильно, — делится эмоциями певица.

Для фронтмена группы СКАЙ Олега Собчука эта композиция стала продолжением главной темы, которая сопровождает творчество группы уже много лет — силы человека не сдаваться.

— Божевільні родилась из желания жить, а не просто выживать. Объединив взрывную рок-энергию СКАЙ и неповторимый голос JAMALA, мы создали композицию о свободе, несокрушимости и людях, которые продолжают двигаться вперед вопреки всему. Это песня о том “безумии”, которое дает нам силы не останавливаться. Пусть эта энергия передаётся каждому, кто ее услышит, — говорит Олег Собчук.

В клипе режиссера и оператора Александра Швеца артисты устроили настоящий музыкальный батл в формате call and response. Каждая фраза здесь звучит как вызов, а ответ продолжает эмоциональный диалог двух сильных голосов, которые в конечном итоге сливаются в единую историю. Этот прием (известный также как sing-off) имеет глубокие корни в соуле, R&B и раннем рок-н-ролле.

В таком же формате проходила и запись вокала. Работая в студии, JAMALA и Олег Собчук словно отвечали друг другу каждой строфой. Именно этот живой вокальный диалог и стал основой как самого трека, так и его визуального воплощения.

Фото: пресс-служба JAMALA

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