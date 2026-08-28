Співачка Grosu повернулася з новим танцювальним релізом під назвою Дурна любов.

Це запальний та легкий трек про кохання, яке вкотре не виправдало очікувань, проте точно не варте дівочих сліз.

Аліна Гросу випустила нову пісню

Нова пісня виходить на хвилі успіху попереднього хіта артистки Мій рай, який досі утримує високі позиції в національних радіочартах.

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У своєму новому синглі виконавиця пропонує слухачам знайомий багатьом сценарій — обіцянки не справдилися, а стосунки раптово завершилися. Проте замість того, щоб сумувати за минулим, Grosu закликає відпускати біль через танець.

Відеоролик на нову пісню знімали в Америці, куди виконавиця вирушила лише на тиждень. Поїздка планувалася як суто побутова: співачка вперше на тривалий час залишила сина, аби забрати собаку та власні речі.

Втім, особиста подорож несподівано перетворилася на насичений робочий марафон. Лише за сім днів команда мала з нуля зібрати танцівниць, підібрати образи, провести репетиції та відзняти відео.

— Я сама не знаю, як ми це зробили за тиждень. Насправді вся команда була зовсім невелика — буквально кілька людей плюс хореограф. Ми дуже швидко зібрали дівчат, знайшли одяг, провели репетиції й почали знімати. Я багато чого придумувала сама — якісь фішки, рухи, моменти, які хотіла побачити в кадрі. Ми вже на місці все доробляли, і в результаті вийшло саме те, що я хотіла, — розповідає Grosu.

За сюжетом відео, артистка разом із балетом опиняється на океанському узбережжі. Білосніжні вбрання, пісок, захід сонця та вогонь створюють атмосферу вільного й незалежного жіночого племені.

Під час знімання на локації не минулося й без сюрпризів. Поблизу берега до команди несподівано підплив дельфін, а під час танців на камінні знімальну групу ледь не змило сильною хвилею.

— Я вперше в житті бачила дельфіна настільки близько до берега. Це було дуже красиво й абсолютно несподівано. А ще ми мало не розбилися об скелі, коли танцювали й сиділи на камінні. Почався приплив, хвилі стали сильнішими й буквально почали кидати нас об скелі. Тож у кліпі залишилися не тільки красиві кадри, а й трохи справжнього екстриму, — пригадує виконавиця.

Фото: пресслужба Аліни Гросу

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