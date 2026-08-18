Сюжет украинского военкора телеканала ICTV Олега Корниенко о разрушенной российскими оккупантами Константиновке вошел в шорт-лист международной премии Prix Bayeux Calvados-Normandie — одной из самых престижных мировых наград для военных корреспондентов.

Материал украинца попал в список 10 лучших в категории Телевидение. Краткие сюжеты.

Сюжет Олега Корниенко претендует на победу в премии Prix Bayeux Calvados-Normandie

Олег Корниенко освещает российскую агрессию против Украины уже более 10 лет. Свой резонансный сюжет о Константиновке он снял в октябре прошлого года, когда в город уже невозможно было заехать транспортом — туда попадали исключительно пешком.

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Съемочную группу сопровождали пресс-офицеры 24-й ОМБр имени короля Даниила, которым во время работы приходилось неоднократно сбивать российские дроны, чтобы защитить журналистов и сделать съемку возможной.

Сюжет зафиксировал очередные военные преступления РФ: как оккупанты выжигают город авиабомбами, артиллерией и беспилотниками, целенаправленно уничтожая жилые дома, храмы и гражданскую инфраструктуру.

После этой поездки Олег Корниенко возвращался в Константиновку еще несколько раз и стал последним журналистом, работавшим в городе. С начала года попасть туда гражданским стало практически невозможно.

Военный корреспондент Фактов ICTV Олег Корниенко отметил важность того, чтобы голос Украины продолжал звучать на международной арене:

— Прежде всего, это большая честь — попасть в шорт-лист премии Байо. В первую очередь, потому что это еще один шанс быть услышанным мировым сообществом, напомнить, что Россия продолжает совершать военные преступления: убивает гражданских, уничтожает целые города. Возможность еще раз призвать мир к более жесткой реакции. Я благодарен международному жюри за то, что оно слышит голос Украины. Константиновка — это и моя личная боль. В этом городе моя съемочная группа прожила несколько лет во время командировок на фронт. Сейчас мы можем увидеть только уничтоженные улицы и остатки дома, где оставались наши вещи.

Отметим, что победителей премии Prix Bayeux Calvados-Normandie объявят уже в октябре этого года.

Фото: Олег Петрасюк

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