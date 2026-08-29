У межах 17-го ОМКФ у програмі Гала-прем’єри відбудеться допрем’єрний показ документального фільму каналу ICTV2 Світлини з війни. Вона розповідає про найвідоміші кадри перших тижнів російсько-української війни, що облетіли світ і показали правду про війну і злочини РФ.

Світлини з війни: дата допрем’єрного показу та про що фільм

Показ фільму відбудеться 30 серпня в кінотеатрі Жовтень за участі знімальної команди і фотографів Євгена Малолєтки і Крістофера Очіконе, світлини яких стали основою фільму.

Фільм розповідає історії створення шести найвідоміших фотографій, зроблених українськими та міжнародними фотографами у перші тижні повномасштабного вторгнення 2022 року. Ці знімки з’явилися на обкладинках провідних світових видань, перевернувши уявлення глобальної аудиторії про реалії війни.

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За кожним кадром – людське життя, зруйноване ворогом, а також особиста позиція і професійний маніфест фотографів, які, ризикуючи життям, документували реальні події і розповіли світу правду про війну.

– Чи здатна фотографія змінити хід історії? У нашому фільмі на це питання відповідають люди, яким випав рідкісний шанс перевірити цю тезу на практиці. І їхні відповіді виявилися значно цікавішими й складнішими, ніж просто “так” або “ні”, — коментує авторка сценарію та креативна продюсерка фільму Я не герой – я знімаю героїв Тетяна Гребенік-Козіна.

До документальної стрічки увійшли роботи відомих майстрів фотографії: Євгена Малолєтки, Крістофера Очіконе, Лінсі Аддаріо, Максима Дондюка, Дмитра Ореста Козацького та Вольфганга Швана.

– Ти маєш документувати і показувати світу, що відбувається, – кажє відомий фотокореспондент Євген Малолєтка, який знімкував облогу Маріуполя у лютому-березні 2022.

Саме йому належить світлина, на якій військові переносять поранену вагітну жінку на ношах.

Про які ще світлини розповідає фільм:

Американського журналіста Крістофера Очіконе. Його найвідоміший кадр – фото волонтерки Анастасії Тихої, яка разом з чоловіком вивезла з окупованого Ірпеня 19 собак.

Його найвідоміший кадр – фото волонтерки Анастасії Тихої, яка разом з чоловіком вивезла з окупованого Ірпеня 19 собак. Американського фотографа-документаліста Вольфганга Швана. Він зазнімкував вчительку з Чугуєва Олену Курило. Її обличчя перетворилося на криваву маску після прильоту в її квартиру російського снаряду.

Він зазнімкував вчительку з Чугуєва Олену Курило. Її обличчя перетворилося на криваву маску після прильоту в її квартиру російського снаряду. Документального фотографа Максима Дондюка. Він в Ірпені зняв кадр, як український військовий допомагає вийти з оточення молодій матері з дитиною.

Він в Ірпені зняв кадр, як український військовий допомагає вийти з оточення молодій матері з дитиною. Фотожурналістки The New York Times Лінсі Аддаріо. Вона зробила в Ірпені світлину загиблої від російського обстрілу родини Перебийніс. Кадр став одним із найважливіших фотодоказів російських воєнних злочинів проти цивільного населення України.

Вона зробила в Ірпені світлину загиблої від російського обстрілу родини Перебийніс. Кадр став одним із найважливіших фотодоказів російських воєнних злочинів проти цивільного населення України. Режисерки Іванки-Катерини Яковини. Світлини з війни є її дебютною роботою.

І хоча фільм розповідає окремі історії фотографів і реальних людей, усі разом вони створюють єдину картину драматичних подій і доль людей під час повномасштабної війни.

Автограф за донат на показі

На допрем’єрному показі, що відбудеться 30 серпня в кінотеатрі Жовтень у межах ОМКФ, будуть присутні і знімальна команда, і відомі фотографи Євген Малолєтка, Дмитро Орест і Крістофер Очіконе.

ОМКФ, Starlight Media та фотограф Крістофер Очіконе збирають на допомогу безпритульним тваринам до гала-показу документального фільму Світлини з війни.

Серед донаторів розіграємо легендарну світлину Очіконе з його особистим підписом.

Придбати квиток на показ докфільму Світлини з війни можна на сайті ОМКФ.

Документальний фільм Світлини з війни увійшов в програму ГАЛА-Прем’єри ОМКФ, яка об’єднала стрічки, що по-різному осмислюють історичну пам’ять, досвід війни, силу людських взаємин і прагнення змінювати майбутнє.

Програма містить різні картини: від сімейної трагікомедії та історичної драми до документальних історій про жіночий досвід війни – кожна стрічка відкриває власний погляд на сьогодення.

Над фільмом працювали головна режисерка та операторка-постановниця: Іванка-Катерина Яковина, продюсерки Starlight Doc: Тетяна Гребенік-Козіна, Анастасія Штейнгауз, Наталія Межинська та продюсери Starlight Production: Олена Антонова, Максим Пастухов, Дмитро Виноградов, а також велика команда інших творчих постатей.

Фото: Крістофер Очіконе

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