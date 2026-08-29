У 5-му сезоні МастерШеф. Професіонали за кулінарний трофей змагатимуться не просто кухарі, а справжні фанати своєї справи — від шефів із досвідом роботи в Італії до зіркових випускників Le Cordon Bleu та фіналістів минулих сезонів.

Хто змагатиметься за перемогу та чим вражатиме двадцятка найсильніших — у матеріалі.

Учасники МастерШеф. Професіонали 5 сезон

Вадим Радішевський

23-річний су-шеф зі смт Східниця, який працює на кухні з 16 років і відомий колегам під псевдонімом Цибуля. Встиг змінити 10 закладів та прагне популяризувати нові грані української кухні.

Зараз дивляться

Анастасія Завадська

27 років, родом із Кременчука, а нині живе в Києві. Вона є суперфіналісткою 14-го сезону та власницею мережі гастробарів Іскра.

— Професіонал — це не про кітель. Це про команду, нерви, опіки й людей, які попри все люблять свою роботу, — вважає Анастасія.

Ольга Калиновська

45-річна шеф-кухарка з Новояворівська, яка тривалий час працює в італійському місті Кастель-ді-Сангро. Вона досконало володіє технікою су-від та майстерно поєднує європейські й азійські кулінарні традиції.

Лоана Буй

33 роки, Одеса. Бренд-шеф-кондитерка в’єтнамського походження, яка поєднує азійську естетику з вражальними шоу-подачами з азотом, вогнем і сухим льодом.

Георгій Шаруєв

33-річний столичний шеф-кухар, який надихається Масімо Боттурою та захоплюється футзалом.

— Кулінарія для мене — це мистецтво контрольованого хаосу, — зазначає Георгій.

Ненсі Топко

26-річна переможниця 15-го сезону МастерШеф з Києва, яка після тріумфу закінчила всесвітньо відому академію Le Cordon Bleu. Поза кухнею займається тайським боксом.

Єлизавета Федорова

31-річна кондитерка з Одеси, яка перебуває в декреті. За освітою вона економістка, але після початку повномасштабного вторгнення перетворила кулінарне хобі на професійну справу.

Дмитро Світличний

34-річний приватний шеф-кухар із Києва, який вирізняється високою стійкістю та наполегливістю.

Про себе Дмитро каже коротко: Я молодий, перспективний та голодний.

Крістіна Брзак

29 років, Київ. Фіналістка 14-го сезону, бренд-шефка KREMÓVA та кулінарна блогерка, яка зараз проводить авторський челендж Рік сніданків.

Андрій Гусар

24-річний шеф-кухар зі Старокостянтинова, який зараз працює у Львові. У 20 років він вирішив залишити мрію про бокс заради кулінарії, хоча досі підтримує спортивну форму.

Гліб Солоденков

25-річний кухар з Одеси, що має високу адаптивність та уважність до деталей.

— Бути професіоналом — значить працювати з холодною головою та гарячим серцем, — переконаний Гліб.

Даніїл Ніколайчук

23-річний кухар із Києва, який дотримується філософії “нуль відходів” і вміє перетворити будь-які обрізки на інгредієнти для страв. Захоплюється аніме та мангою.

Галина Попович

34-річна шеф-кухарка зі смт Ланчин Івано-Франківської області, яка експериментує з українською кухнею та готує вареники з коропом і грибним морозивом. Захоплюється джиу-джитсу та грою на барабанах.

Іван Барський

35-річний шеф-кухар ресторану Under Wonder. Народився в Маріуполі, але вже 14 років живе та працює в Києві.

— Кулінарія для мене — це мій голос серед усіх бар’єрів, — зізнається Іван.

Максим Пустовіт

27-річний шеф-кондитер ресторану Elevato з Києва, власник кондитерської школи та учасник 8-го сезону МастерШеф, який покинув навчання в медичному виші заради точних кондитерських технік.

Андрій Северенчук

35-річний бренд-шеф столичного ресторану Глек, володар відзнаки Золотий равлик від Slow Food. Працює з локальними фермерськими продуктами та розвиває сучасну київську кухню.

Катерина Баранник

34-річна Катерина родом із Бахмута, нині мешкає в нідерландському селищі Гроу. Працює су-шефкою, а натхнення шукає в малюванні та збиранні грибів.

— Кулінарія для мене — це мистецтво створювати спогади через смак, — ділиться Катерина.

Ірина Петрів

29-річна су-шефка з Жовкви, яка нещодавно працювала в тайському ресторані в Кракові. Займається сноубордингом та бігом, а в їжі цінує баланс вогню й спецій.

Артур Падерін

35-річний шеф-кухар з Житомира, для якого кулінарія є способом показати свій внутрішній стан. Цінує організованість, має гарну пам’ять смаків і відпочиває на риболовлі зі спінінгом.

Олексій Краковский

40-річний шеф-кухар із Києва та адепт простої їжі. У вільний час захоплюється автомобілями й ендуро, а на кухні робить ставку на імпровізацію.

— Бути кулінаром значить створювати й бути митцем, бути шеф-кухарем — значить вміти менеджерити і монетизувати це мистецтво, — вважає Олексій.

Усі вони змагатимуться у новому сезоні за омріяну перемогу та можливість довести, що саме їхня майстерність і кулінарне бачення варті головного титулу проєкту.

Джерело : СТБ

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