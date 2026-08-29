В Житомирской области 29 августа произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла главный редактор издания Фокус и бывший главный редактор 5 UA Мария Скибинская.

О гибели Марии сообщил в Facebook ее муж Данило Зубко.

В ДТП погибла Мария Скибинская: что известно

Авария произошла днем 29 августа неподалеку от села Сингаи Житомирской области в результате столкновения автомобиля Ford Fiesta и автобуса. Мария Скибинская была за рулем автомобиля.

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В машине также была ее мать Наталья Скибинская. Она умерла от травм, полученных во время аварии.

Муж Марии Данило Зубко, который является военнослужащим ВСУ, посвятил жене эмоциональный пост.

— Любовь моя Безграничная, я Тебя Любил, Люблю и буду Любить. На том свете увидимся. Прошу меня не беспокоить. Все детали похорон со временем, — написал он.

В полиции сообщили, что 42-летняя водитель Ford Fiesta ехала в направлении Ровно. Она выехала на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с автобусом международного сообщения.

Мария и ее 63-летняя мать погибли на месте. 46-летний водитель автобуса получил телесные повреждения. Его госпитализировали. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Мария Скибинская более 18 лет работала в украинских медиа. За это время она прошла путь от журналистки до руководителя редакций.

В разные годы Скибинская работала в информационном агентстве РБК-Украина, медиахолдингах UMH и Edipresse Ukraine, на 5 канале.

Долгое время Скибинская возглавляла редакцию сайта 5.UA и параллельно была ведущей проектов 5 канала.

В ноябре 2025 года Мария Скибинская стала главным редактором Фокуса.

Фото: Данило Зубко

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