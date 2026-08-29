В ДТП погибла главный редактор Фокуса Мария Скибинская
- На Житомирщине 29 августа произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
- В аварии погибла главный редактор Фокуса и бывший главный редактор 5 UA Мария Скибинская.
В Житомирской области 29 августа произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла главный редактор издания Фокус и бывший главный редактор 5 UA Мария Скибинская.
О гибели Марии сообщил в Facebook ее муж Данило Зубко.
В ДТП погибла Мария Скибинская: что известно
Авария произошла днем 29 августа неподалеку от села Сингаи Житомирской области в результате столкновения автомобиля Ford Fiesta и автобуса. Мария Скибинская была за рулем автомобиля.
В машине также была ее мать Наталья Скибинская. Она умерла от травм, полученных во время аварии.
Муж Марии Данило Зубко, который является военнослужащим ВСУ, посвятил жене эмоциональный пост.
— Любовь моя Безграничная, я Тебя Любил, Люблю и буду Любить. На том свете увидимся. Прошу меня не беспокоить. Все детали похорон со временем, — написал он.
В полиции сообщили, что 42-летняя водитель Ford Fiesta ехала в направлении Ровно. Она выехала на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с автобусом международного сообщения.
Мария и ее 63-летняя мать погибли на месте. 46-летний водитель автобуса получил телесные повреждения. Его госпитализировали. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.
Мария Скибинская более 18 лет работала в украинских медиа. За это время она прошла путь от журналистки до руководителя редакций.
В разные годы Скибинская работала в информационном агентстве РБК-Украина, медиахолдингах UMH и Edipresse Ukraine, на 5 канале.
Долгое время Скибинская возглавляла редакцию сайта 5.UA и параллельно была ведущей проектов 5 канала.
В ноябре 2025 года Мария Скибинская стала главным редактором Фокуса.
Фото: Данило Зубко