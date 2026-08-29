На СТБ триває п’ятий сезон кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 5. У другому випуску, який вийшов 29.08.2026, учасники продовжили боротьбу за можливість увійти до двадцятки найкращих кухарів сезону.

Після завершення кастингів судді проєкту Ектор Хіменес-Браво, Алекс Якутов і Володимир Ярославський відібрали 35 кухарів. Вони отримали білі фартухи та можливість продовжити участь у МастерШеф. Професіонали 5. Які випробування подолали учасники щоб потрапити до основної двадцятки – читайте у матеріалі.

Як пройшов 2 випуск МастерШеф. Професіонали 5 сезон від 29.08.2026

На старті нового випуску Ольга Мартиновська оголосила, що перше випробування буде пов’язане з двома актуальними кулінарними трендами 2026 року.

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– Починати сезон я пропоную з двох важливих кулінарних трендів цього року. Обидва ці тренди – два конкретні продукти, – розповіла вона.

Перший конкурс був присвячений продуктам року, які відзначили американські Vogue та CNN. Ними стали капуста і смородина.

У 2026 році капусту віднесли до головних гастрономічних трендів завдяки її доступності, користі для травлення та можливості широко застосовувати його під час приготування різних страв.

Чорну смородину компанія McCormick, яка спеціалізується на виробництві приправ, назвала головним смаком 2026 року.

Особливістю ягоди є поєднання солодкого та терпкого смаків. Чорну смородину використовують для створення десертів, напоїв і коктейлів.

Страви з капусти або чорної смородини

Перший конкурс мав три етапи. На приготування страви в кожному раунді кухарі отримали по 45 хвилин. Оцінювання розподілили між трьома суддями. Перший етап оцінював Володимир Ярославський, другий – Алекс Якутов, а фінальну страву оцінював Ектор Хіменес-Браво.

У кожному раунді перед учасниками стояло завдання створити власну страву, центральним продуктом якої мав бути обраний ними інгредієнт – капуста або чорна смородина.

Система конкурсу передбачала кілька варіантів розвитку подій. Вдалий результат дозволяв кухареві одразу піднятися на балкон і забезпечити собі місце серед двадцяти найкращих.

Посередній результат не означав негайного завершення боротьби – такий учасник отримував можливість перейти до наступного раунду. Невдала страва, своєю чергою, ставала причиною вибуття з кухні МастерШеф.

Найскладніше завдання чекало на учасників у третьому раунді. Ектор Хіменес-Браво змінив умову конкурсу: цього разу кухарі мали використати разом два продукти, навколо яких було побудоване випробування. В одній страві потрібно було поєднати капусту та чорну смородину.

Після завершення першого випробування 15 кухарів змогли пройти на балкон. Вони вже гарантували собі місця у двадцятці найкращих учасників сезону.

Залишалося визначити ще п’ятьох кухарів, які отримають шанс продовжити участь у проєкті. Для цього судді підготували другий конкурс.

Страви з найбільш недооцінених продуктів

До нього перейшли десятеро учасників, які після першого випробування не змогли забезпечити собі місце у двадцятці. На кухні на них чекали відомі для МастерШеф коробки-загадки.

Ольга Мартиновська запропонувала у другому конкурсі звернути увагу на ті продукти, які залишаються недооціненими. У коробках-загадках кухарі знайшли різні набори інгредієнтів. Серед них були кропива, топінамбур, мак і ревінь.

Правила другого випробування передбачали приготування лише однієї страви. Головну роль у ній повинен був відіграти саме той продукт, який кухар отримав у своїй коробці.

Результати цього конкурсу стали вирішальними для десяти учасників, які ще не мали гарантованого місця в основному складі.

За підсумками випробування судді визначили ще п’ятьох кухарів, які продовжили боротьбу в п’ятому сезоні МастерШеф. Професіонали та увійшли до двадцятки найкращих.

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