Певица Алина Гросу рассказала о пережитом ужасе во время очередного обстрела Киевской области.

Гостиничный комплекс Цитадель в селе Мила Бучанского района, где остановилась артистка, разрушился вследствие попадания и детонации.

Об этом Алина Гросу рассказала на своей странице в Instagram.

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По словам Алины Гросу, она приехала в столичный регион, чтобы презентовать новую песню. Она отметила, что чудом не очутилась в эпицентре взрыва.

— Это ключ от моего номера, куда я поселилась по приезду в столицу, чтобы провести премьеру песни. Один из этих номеров мой, вернее оконная рама от него. Все случилось на моих глазах. Ударной волной отбросило мой автомобиль. Я просто задержалась на встрече и не зашла внутрь, – поделилась 31-летняя звезда в своем Instagram.

Номер, в котором должна была находиться Алина, полностью сокрушило. Также ударная волна повредила ее автомобиль. Сама певица не пострадала.

Не было в отеле и самых родных людей артистки — ее четырехмесячного сына Марка-Габриэля и матери.

— Слава Богу, что мой сын с бабушкой не ждали меня там. Искренние соболезнования всем, кто потерял близких и пережил этот ад, — добавила Гросу.

Напомним, что в результате российского удара и последующей детонации в селе Мила Киевской области погибли 38 человек. На месте круглосуточно работают пиротехнические подразделения ГСЧС. Они обследуют территорию, обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.

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