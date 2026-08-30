Унаслідок російського удару та подальшої детонації у селі Мила Київської області загинули 38 людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Детонація у Милі на Київщині: що відомо

За словами Зеленського, роботи з ліквідації наслідків російського удару в селі Мила тривають безперервно. Більшість пожеж рятувальникам уже вдалося загасити.

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Work is continuing nonstop in the village of Myla in the Kyiv region to address the aftermath of the Russian strike. First responders have managed to extinguish most of the fires. Explosive ordnance disposal units of the State Emergency Service are also working at the site around… pic.twitter.com/nI0w7Riveu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2026

На місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС. Вони обстежують територію, виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

Президент зазначив, що масштаби забруднення території значні, тому роботи триватимуть стільки, скільки буде необхідно.

Наразі підтверджено загибель 38 людей унаслідок удару та подальшої детонації. Ще 20 людей постраждали, серед них двоє дітей.

Четверо людей вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи продовжуються.

Атака на склад боєприпасів у селі Мила на Київщині: що відомо

Увечері 28 серпня Росія атакувала Київську область. Близько 20:10 на території одного з підприємств у селі Мила Бучанського району зафіксували падіння або влучання безпілотника, тип якого встановлюють.

Після цього на підприємстві спалахнула масштабна пожежа та почалася детонація. Через небезпеку з району події евакуювали понад 200 людей, серед яких були діти.

Вогонь із території підприємства поширився на приватну забудову. Було знищено один приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено.

Також пошкоджень зазнали пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

Через пожежу та вибухи тимчасово перекривали рух на ділянці траси М-06 Київ–Чоп від 15-го до 32-го кілометра.

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства.

Слідство, зокрема, перевіряє законність розміщення та зберігання на підприємстві вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та дії відповідальних посадовців.

Правоохоронці мають встановити, чи могли можливі порушення на підприємстві посилити наслідки російського удару та подальшої детонації.

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