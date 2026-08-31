В семье победителя десятого сезона проекта Зважені та щасливі Вячеслава Грабового произошла трагедия — мужчина потерял родных людей и находится под наблюдением врачей.

Об этом сообщила его фитнес-тренер и наставница на шоу Марина Боржемская на своей странице в Instagram.

Вячеслав Грабовой пережил трагедию: что известно

По словам Марины Боржемской, Вячеслав Грабовой потерял родителей и младшего брата. За жизнь и состояние самого мужчины сейчас борются медики.

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— У Славы с последнего сезона шоу Зважені та щасливі случилась трагедия. И я очень прошу всех присоединиться и поддержать его, — обратилась к подписчикам Боржемская.

По словам тренера, победитель проекта сейчас находится в медицинском заведении в тяжелом эмоциональном состоянии.

— Трудно даже вообразить, что он сейчас переживает. Славе очень нужна наша помощь и поддержка, добавила она.

Никаких подробностей Боржемская не раскрыла, однако инцидент совпал с событием, который произошел на днях в Одессе.

По данным полиции Одесской области, в Киевском районе города 50-летний мужчина во время семейного конфликта открыл огонь из охотничьего ружья.

В результате стрельбы погибли его родители, а родной брат получил ранения и был срочно госпитализирован. Нападающий забаррикадировался в квартире и совершил самоубийство до прихода правоохранителей.

В полиции традиционно не разглашают имен фигурантов дела, однако подписчики и пользователи сети предполагают, что речь идет именно о семье Вячеслава Грабового.

Фото: Вячеслав Грабовой

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