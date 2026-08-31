У победителя Зважених та щасливих Вячеслава Грабового трагедия: погибли родители и брат
В семье победителя десятого сезона проекта Зважені та щасливі Вячеслава Грабового произошла трагедия — мужчина потерял родных людей и находится под наблюдением врачей.
Об этом сообщила его фитнес-тренер и наставница на шоу Марина Боржемская на своей странице в Instagram.
Вячеслав Грабовой пережил трагедию: что известно
По словам Марины Боржемской, Вячеслав Грабовой потерял родителей и младшего брата. За жизнь и состояние самого мужчины сейчас борются медики.
— У Славы с последнего сезона шоу Зважені та щасливі случилась трагедия. И я очень прошу всех присоединиться и поддержать его, — обратилась к подписчикам Боржемская.
По словам тренера, победитель проекта сейчас находится в медицинском заведении в тяжелом эмоциональном состоянии.
— Трудно даже вообразить, что он сейчас переживает. Славе очень нужна наша помощь и поддержка, добавила она.
Никаких подробностей Боржемская не раскрыла, однако инцидент совпал с событием, который произошел на днях в Одессе.
По данным полиции Одесской области, в Киевском районе города 50-летний мужчина во время семейного конфликта открыл огонь из охотничьего ружья.
В результате стрельбы погибли его родители, а родной брат получил ранения и был срочно госпитализирован. Нападающий забаррикадировался в квартире и совершил самоубийство до прихода правоохранителей.
В полиции традиционно не разглашают имен фигурантов дела, однако подписчики и пользователи сети предполагают, что речь идет именно о семье Вячеслава Грабового.
Фото: Вячеслав Грабовой