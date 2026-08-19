В одесских соцсетях опубликовано видео, на котором мужчина в военной форме конфликтует с подростком, хватает за одежду и бьет ребенка.

Инцидент расследуют Одесский областной ТЦК и одесская полиция.

Мужчина в форме ударил подростка

По данным полиции, произошедшее несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы. Правоохранители уже установили личности обоих участников.

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В Одесском областном ТЦК заявили, что приступили к служебной проверке по факту инцидента с подростком. Выясняются все обстоятельства происшествия.

— Позиция руководства принципиальна: любые проявления насилия, превышение полномочий или ненадлежащего поведения в отношении граждан недопустимы, — говорят в ТЦК.

В случае подтверждения вины и причастности военнослужащих к правонарушению виновных будут привлечены к ответственности, отметили в Одесском областном ТЦК.

Следователи территориального подразделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 126 (побои и пытки) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за это правонарушение предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В Нововолынске Волынской области 12 августа мужчина напал с ножом на военнослужащих Владимирского районного ТЦК и СП.

2 августа в Одессе мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК во время мобилизационных мероприятий. В результате инцидента ранения получили четыре человека.

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