В Одессе мужчина в военной форме ударил подростка: полиция и ТЦК проводят проверку
- В Одессе мужчина в военной форме схватил и ударил подростка.
- Полиция установила личности обоих участников конфликта.
- Одесский областной ТЦК проводит служебную проверку.
В одесских соцсетях опубликовано видео, на котором мужчина в военной форме конфликтует с подростком, хватает за одежду и бьет ребенка.
Инцидент расследуют Одесский областной ТЦК и одесская полиция.
Мужчина в форме ударил подростка
По данным полиции, произошедшее несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы. Правоохранители уже установили личности обоих участников.
В Одесском областном ТЦК заявили, что приступили к служебной проверке по факту инцидента с подростком. Выясняются все обстоятельства происшествия.
— Позиция руководства принципиальна: любые проявления насилия, превышение полномочий или ненадлежащего поведения в отношении граждан недопустимы, — говорят в ТЦК.
В случае подтверждения вины и причастности военнослужащих к правонарушению виновных будут привлечены к ответственности, отметили в Одесском областном ТЦК.
Следователи территориального подразделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 126 (побои и пытки) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за это правонарушение предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В Нововолынске Волынской области 12 августа мужчина напал с ножом на военнослужащих Владимирского районного ТЦК и СП.
2 августа в Одессе мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК во время мобилизационных мероприятий. В результате инцидента ранения получили четыре человека.