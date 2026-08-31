У переможця Зважених та щасливих В’ячеслава Грабового трагедія: загинули батьки та брат
У родині переможця десятого сезону проєкту Зважені та щасливі В’ячеслава Грабового сталася трагедія — чоловік втратив рідних людей і наразі перебуває під наглядом лікарів.
Про це повідомила його фітнес-тренерка та наставниця на шоу Марина Боржемська на своїй сторінці в Instagram.
В’ячеслав Грабовий пережив трагедію: що відомо
За словами Марини Боржемської, В’ячеслав Грабовий втратив найближчих — батьків і рідного брата. За життя та стан самого чоловіка зараз борються медики.
— У Слави з останнього сезону шоу Зважені та щасливі сталася трагедія. І я дуже прошу всіх долучитися та підтримати його, — звернулася до підписників Боржемська.
За словами тренерки, переможець проєкту зараз перебуває у медичному закладі в тяжкому емоційному стані.
— Важко навіть уявити, що він зараз переживає. Славі дуже потрібна наша допомога та підтримка, — додала вона.
Жодних подробиць Боржемська не розкрила, однак інцидент збігся в часі з подією, яка сталася днями в Одесі.
За даними поліції Одеської області, у Київському районі міста 50-річний чоловік під час родинного конфлікту відкрив вогонь із мисливської рушниці.
Унаслідок стрілянини загинули його батьки, а рідний брат зазнав поранень і був терміново госпіталізований. Нападник забарикадувався у квартирі та вчинив самогубство до приходу правоохоронців.
У поліції традиційно не розголошують імен фігурантів справи, проте підписники та користувачі мережі припускають, що йдеться саме про родину В’ячеслава Грабового.
Фото: В’ячеслав Грабовий