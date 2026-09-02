В Украине состоялась премьера инновационного образовательного шоу о половой грамотности и культуре отношений под названием Перший раз. Проект создал Фонд Елены Пинчук при поддержке британского бренда Aspinal of London.

Главная цель шоу — легко, экологически и без стыда поговорить с подростками и молодежью о принятии собственного тела, согласии, границах, безопасности и фантазии.

В Украине презентовали образовательное шоу Перший раз

Эксклюзивный показ первого сезона стартовал на медиасервисе MEGOGO и канале MEGOGO MUSIC.

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Через неделю выпуски будут появляться на YouTube-канале образовательного пространства Фонда Елены Пинчук Dialog Hub, а также в формате аудиоподкаста на Apple Podcasts, Spotify и YouTube Music.

Ведущим проекта стал популярный блогер TUMAZAR. Вместе с ним в рамках первого сезона шоу, что будет состоять из пяти эпизодов, откровенные темы будут обсуждать известные украинские деятели: ветеран Александр Терен, певица Lida Lee, певец MÉLOVIN, дуэт Tember Blanche (Александра Ганапольская и Владислав Лагода) и модель Даша Майстренко.

Особым украшением шоу стал эксклюзивный персонаж — кукла-puppet Нико. Ее разработали специально в Великобритании в студии Talk to the Hand Puppets, сотрудничающей с BBC, Disney и Paramount+. Голосом Нико стала Анна Лев — официальный украинский голос Барта Симпсона.

Фонд Елены Пинчук развивает тему полового воспитания в Украине уже более 20 лет, создавая современные и понятные для молодежи форматы. Шоу Перший раз — еще один шаг на этом пути, реализованный при поддержке Aspinal of London. Партнерство известного британского бренда и Фонда началось еще в 2023 году. И сейчас Aspinal of London продолжает поддерживать Фонд в направлении полового образования.

— Половое образование — это, прежде всего, знания, которые помогают людям строить здоровые отношения, уважать собственные и чужие границы и заботиться о физическом и психическом здоровье. Именно поэтому оно является важной частью современного образования. В течение многих лет наш Фонд работает над развитием половой культуры в Украине и создает инициативы, помогающие подросткам и молодежи получать достоверную информацию в понятной и интересной форме, — отмечает Елена Пинчук.

В свою очередь, креативная директор Aspinal of London Мария Дикало подчеркнула важность открытого диалога без стыда.

— Некоторые из самых важных разговоров в жизни начинаются со смелости задать вопрос. Мы гордимся тем, что Aspinal of London может поддержать инициативу, которая заменяет молчание пониманием и помогает молодым людям строить отношения с уверенностью, добротой и уважением, — отметила Мария Дикало.

Шоуранером и автором идеи выступил режиссер-документалист Юрий Движон. Для него этот проект стал переходом от съемки музыкальных клипов к созданию масштабного социально-документального контента.

— Шоу Перший раз — это мой дебют как шоуранера, и для меня это осознанный выбор документального формата, который преследует социальные изменения. Моя миссия сегодня — создавать контент, который не только развлекает, но также учит и трансформирует общественное сознание. Я стараюсь раскрывать темы, которые неудобны или “невидимы” для большинства создателей в Украине, — рассказал Юрий Движон.

Локацией для съемки была выбрана Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, которая олицетворяет научный подход и проверенные факты. Официальным саундтреком проекта стал хит группы Фиолет и Колосса – Библиотека.

Первый выпуск с ветераном Александром Тереном раскроет важные темы жизни после тяжелой травмы конечностей, принятия собственного тела, преодоления страхов и построения отношений.

Премьерный выпуск проекта Перший раз доступен по ссылке на медиасервисе MEGOGO и канале MEGOGO MUSIC.

Через неделю после премьеры проект будет доступен на ютуб-канале Dialog Hub, образовательного пространства Фонда Елены Пинчук.

— Нам важно поддерживать инициативы, оказывающие реальное социальное влияние. Перший раз — это уникальное сочетание развлекательного формата и важной просветительской темы. Мы рады предоставить нашей аудитории эксклюзивную возможность первыми пересмотреть шоу, которое создает безопасное пространство для откровенного диалога о здоровых отношениях и принятии себя, — отмечает директор из контента MEGOGO Мария Панченко.

Фото: пресс-служба

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