В Україні відбулася прем’єра інноваційного освітнього шоу про статеву грамотність та культуру стосунків під назвою Перший раз. Проєкт створив Фонд Олени Пінчук за підтримки британського бренду Aspinal of London.

Головна мета шоу — легко, екологічно та без сорому поговорити з підлітками й молоддю про прийняття власного тіла, згоду, кордони, безпеку та фантазії.

В Україні презентували освітнє шоу Перший раз

Ексклюзивний показ першого сезону вже стартував на медіасервісі MEGOGO та каналі MEGOGO MUSIC.

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За тиждень випуски з’являтимуться на YouTube-каналі освітнього простору Фонду Олени Пінчук Dialog Hub, а також у форматі аудіоподкасту на Apple Podcasts, Spotify та YouTube Music.

Ведучим проєкту став популярний блогер TUMAZAR. Разом із ним в межах першого сезону шоу, що охопить п’ять епізодів, відверті теми обговорюватимуть відомі українські діячі: ветеран і громадський діяч Олександр Терен, співачка Lida Lee, співак MÉLOVIN, дует Tember Blanche (Олександра Ганапольська та Владислав Лагода) і модель Даша Майстренко.

Особливою окрасою шоу став ексклюзивний персонаж — лялька-puppet Ніко. Її розробили спеціально у Великій Британії в студії Talk to the Hand Puppets, яка співпрацює з BBC, Disney та Paramount+. Голосом Ніко стала Анна Лев — офіційний український голос Барта Сімпсона.

Фонд Олени Пінчук розвиває тему статевого виховання в Україні вже понад 20 років, створюючи сучасні та зрозумілі для молоді формати. Шоу Перший раз — ще один крок на цьому шляху, який реалізовано за підтримки Aspinal of London. Партнерство відомого британського бренду та Фонду розпочалося ще 2023 року. І наразі Aspinal of London продовжує підтримувати Фонд у напрямку статевої освіти.

— Статева освіта — це насамперед знання, які допомагають людям будувати здорові стосунки, поважати власні й чужі кордони та дбати про фізичне і психічне здоров’я. Саме тому вона є важливою частиною сучасної освіти. Протягом багатьох років наш Фонд працює над розвитком статевої культури в Україні та створює ініціативи, що допомагають підліткам та молоді отримувати достовірну інформацію у зрозумілій і цікавій формі, — наголошує Олена Пінчук.

Своєю чергою, креативна директорка Aspinal of London Марія Дикало підкреслила важливість відкритого діалогу без сорому.

— Деякі з найважливіших розмов у житті починаються зі сміливості поставити запитання. Ми пишаємося тим, що Aspinal of London може підтримати ініціативу, яка замінює мовчання розумінням і допомагають молодим людям будувати стосунки з впевненістю, добротою та повагою, — зазначила Марія Дикало.

Шоуранером та автором ідеї виступив режисер-документаліст Юрій Двіжон. Для нього цей проєкт став переходом від знімання музичних кліпів до створення масштабного соціально-документального контенту.

— Шоу Перший раз — це мій дебют як шоуранера, і для мене це свідомий вибір документального формату, що має на меті соціальні зміни. Моя місія сьогодні — створювати контент, який не лише розважає, а й навчає та трансформує суспільну свідомість. Я прагну розкривати теми, які є незручними або “невидимими” для більшості творців в Україні, — розповів Юрій Двіжон.

Локацією для знімання обрали Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського, яка уособлює науковий підхід та перевірені факти. Офіційним саундтреком проєкту став хіт гурту Фіолет і Колоса — Бібліотека.

Перший випуск із ветераном Олександром Тереном розкриє важливі теми життя після важкої травми кінцівок, прийняття власного тіла, подолання страхів та побудови стосунків.

Премʼєрний випуск проєкту Перший раз доступний за посиланням на медіасервісі MEGOGO та на каналі MEGOGO MUSIC.

За тиждень після прем’єри проєкт буде доступний на ютуб-каналі Dialog Hub, освітнього простору Фонду Олени Пінчук.

— Нам важливо підтримувати ініціативи, що мають реальний соціальний вплив. Перший раз — це унікальне поєднання розважального формату та важливої просвітницької теми. Ми раді надати нашій аудиторії ексклюзивну можливість першими переглянути шоу, яке створює безпечний простір для відвертого діалогу про здорові стосунки та прийняття себе, — зазначає директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко.

Фото: пресслужба

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