Актриса и ведущая Елена Кравец приняла решение временно покинуть Киев вместе со своими младшими детьми — сыном Иваном и дочерью Екатериной.

Об этом Кравец сообщила в своем Instagram.

Елена Кравец выехала из Киева: что известно

Елена Кравец рассказала, что они с детьми временно переехали в Ивано-Франковск. Кравец выразила благодарность новому городу за безопасность и теплый прием.

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– Мы с детьми временно переехали. Ивано-Франковск, спасибо за убежище и гостеприимство. Попробуем… – написала Елена Кравец.

О причинах переезда Елена Кравец не сообщила, однако можно предположить, что это связано с непрерывными атаками РФ на Киев и область.

Ранее Елена Кравец показала последствия атаки на Киев 6 июля. Кравец рассказала, что из-за взрывной волны в ее квартире вылетели окна.

Впрочем, по словам Елены, стекло чудом осталось целым.

Фото: Елена Кравец

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