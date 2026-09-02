Елена Кравец покинула Киев вместе с детьми: куда переехала актриса
Актриса и ведущая Елена Кравец приняла решение временно покинуть Киев вместе со своими младшими детьми — сыном Иваном и дочерью Екатериной.
Об этом Кравец сообщила в своем Instagram.
Елена Кравец выехала из Киева: что известно
Елена Кравец рассказала, что они с детьми временно переехали в Ивано-Франковск. Кравец выразила благодарность новому городу за безопасность и теплый прием.
– Мы с детьми временно переехали. Ивано-Франковск, спасибо за убежище и гостеприимство. Попробуем… – написала Елена Кравец.
О причинах переезда Елена Кравец не сообщила, однако можно предположить, что это связано с непрерывными атаками РФ на Киев и область.
Ранее Елена Кравец показала последствия атаки на Киев 6 июля. Кравец рассказала, что из-за взрывной волны в ее квартире вылетели окна.
Впрочем, по словам Елены, стекло чудом осталось целым.
Фото: Елена Кравец