Донька української акторки та телеведучої Олени Кравець Марія повідомила, що під час масованої російської атаки на Київ у ніч проти 6 липня постраждав будинок її батьків. Про це вона розповіла в Instagram-сториз.

У будинку Олени Кравець вибило вікна

Марія Кравець розповіла, що ніч була надзвичайно важкою. За її словами, через вибухову хвилю в оселі Олени та Сергія Кравців вибило вікна.

Також вона повідомила, що сталося влучання у будинок поруч із будинком її подруги, а район, де вони перебували, був затягнутий димом.

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— Наш район повністю в диму, вибухи просто над головою, від яких весь будинок здригається. Пʼять годин тривоги в страху та зовсім без сну, — написала Марія.

Попри пережите, донька Олени Кравець наголосила, що її рідні та близькі не постраждали. Також вона висловила співчуття всім, хто зазнав наслідків російської атаки.

Олена Кравець показала наслідки атаки

Після нічної атаки Олена Кравець також опублікувала серію Instagram-сториз. Акторка показала, що через вибухову хвилю в її квартирі повилітали вікна. Втім, за словами Кравець, скло дивом залишилося цілим.

— Ось такий ранок… Вікна повилітали в нас також, але якимось дивом вціліло скло. І ми всі, слава Богу, — написала акторка.

Також Олена Кравець оприлюднила кадри понівеченого сусіднього будинку та зазначила, що це була “найстрашніша ніч за останній час”.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Найбільших руйнувань зазнали Подільський, Голосіївський та Дарницький райони столиці.

За останніми даними, внаслідок удару загинули 13 людей, ще 56 дістали поранення, серед них семеро дітей. Пошкоджено житлові будинки, медичний заклад, банк, кафе, офісні та комерційні приміщення, гаражі, АЗС і десятки автомобілів.

Фото: Олена Кравець

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