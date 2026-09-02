XVII Одесский международный кинофестиваль продолжает свою работу в столице. Несмотря на постоянные воздушные тревоги и вражеские обстрелы, киносообщество объединилось под метким и символическим лозунгом — Свобода в твоей ДНК.

Программа XVII ОМКФ впечатляет своим масштабом: зрителям и экспертам представлены 80 фильмов, а также десятки индустриальных мероприятий, собравших ведущих актеров, режиссеров, продюсеров и деятелей культуры.

Среди гостей и участников мероприятия особое внимание привлекли лица и создатели популярных проектов медиагруппы Starlight Media, которые посетили церемонию открытия и события фестиваля.

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Звездные гости ОМКФ

Фестивальные дни подарили немало ярких кадров с участием известных украинских медиаперсон и звезд экранных хитов.

Оксана Гутцайт и Дарья Трегубова — ведущая программы Факты на ICTV и марафона Єдині новини— вместе со звездой детективного сериала Коп із минулого на ICTV2 выступили соведущими церемоний ОМКФ, появившись рядом с генеральным директором фестиваля Анной Мачух.

Вадим Карпяк — ведущий канала ICTV и пресс-секретарь 8 корпуса Десантно-штурмовых войск.

Андрей Исаенко и Олеся Моргунец-Исаенко — актер, звезда комедийного экшна Козаки. Абсолютно брехлива історія, а также детективных сериалов Майор Сковорода и Служба 112 на ICTV2, посетил мероприятие вместе с женой, режиссером Олесей Моргунец-Исаенко.

Анастасия Цымбалару — актриса, хорошо знакомая зрителям по ключевым ролям в популярных народных детективах и экшнах Дільничний з ДВРЗ, Морская полиция. Черноморск и медицинской драме Швидкарі на ICTV2.

Анастасия Карпенко и Сергей Кисиль: звезда нашумевшего сериала Перевізниця (СТБ), а также проектов Майор Сковорода и Служба 112, появилась вместе с коллегой Сергеем Киселем, исполняющим одну из главных ролей в сериале Швидкарі на ICTV2.

Ксения Мишина — исполнительница главных ролей в детективном хите Дільничний з ДВРЗ» и его продолжении ДВРЗ. Повітряна тривога на ICTV2.

Вера Кобзар и Екатерина Вишнева: актерский дуэт, который вместе снимается в комедии АТП Перевізники, а также в детективной драме Справа НБР и боевике Служба 112 на ICTV2.

Наталья Бабенко — звезда сериала Митець на ICTV2.

Даша Творонович — актриса, которая сыграла в детективе Справа НБР.

Режиссер Юлия Павлова и оператор Сергей Ревуцкий, создавшие сериалы Повернення, Справа НБР и праздничную ленту Новорічна зміна.

Режиссер Олег Борщевский — автор сериала Коп з минулого и креативный продюсер Starlight Production Николай Куцик.

Ирма Витовская-Ванца — актриса, телеведущая, продюсер, общественная деятельница и благотворительница.

Фото: ОМКФ

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