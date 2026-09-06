В воскресенье, 6 сентября, вышел в эфир третий выпуск шоу Україна має талант, приуроченный к 35-й годовщине Независимости. На сцене увидели военных, детей из прифронтовых регионов, популярных тиктокеров и художников, представляющих Украину в мире.

Как прошел третий эпизод Україна має талант 2026

В третьем эпизоде ​​зрителей поразили братья-близнецы из дуэта ARCHI & TIM — Артур и Тимур Карпинские, которые в настоящее время защищают страну в составе 82 отдельной воздушно-десантной Буковинской бригады.

Артем Пивоваров вспомнил о своем многолетнем сотрудничестве с танцорами и тепло приветствовал их на сцене. Военнослужащие поблагодарили своих командиров за разрешение участвовать в проекте и подчеркнули, как важно для них представлять своих побратимов.

Сейчас смотрят

Получив три “да” от судей, парни услышали высокую оценку своего выступления от Стаса Боклана, а Елена Кравец добавила, что с нетерпением ждет их победного танца.

На сцену вышел бывший участник группы Kalush Orchestra — сопилист и битбоксер Виталий Дужик. Вместе с командой он завоевал для Украины титул Евровидение-2022 в Турине с песней Стефания.

После его выступления Артем Пивоваров выразил восхищение мастерством музыканта, назвав его бесспорным лучшим в этом жанре в Украине.

Украинская рекордсменка Вероника Непомнящая в свои 10 лет уже имеет впечатляющие достижения. В шесть лет она освоила сложный трюк Маринелли. Живя в Запорожье под постоянными обстрелами, юная гимнастка отвлекается от забот именно благодаря своему любимому занятию.

На сцене шоу девочка продемонстрировала потрясающую гибкость, что порадовало жюри. Оценивая номер, Стас Боклан отметил высокое мастерство исполнения и пошутил о невероятной легкости исполнения сложных элементов.

На сцену Україна має талант вышел Алексей Карпенко со своим 80-летним дедушкой Владимиром, который поет с трех лет. Внук аккомпанировал ему на фортепиано, а дедушка исполнил композицию Осеннее золото Игоря Шамо.

Зрители аплодировали трогательному выступлению стоя, а Артем Пивоваров отметил, что этот дуэт двух поколений прекрасно иллюстрирует богатство украинских талантов.

Среди участников шоу – шестилетний блогер из Ивано-Франковска Данило Кондратюк, известный в TikTok своими поэтическими видео. Мальчик прочитал стихотворение Никогда не кричи на маму и процитировал строки из произведений Сергея Жадана, среди которых — Плыви, рыба, плыви.

Его проникновенное выступление вызвало искренние эмоции у жюри, а Стас Боклан поблагодарил Данила за его удивительную тонкость и чувство поэзии.

Гимнастка София Теплая вернулась на сцену украинского шоу Україна має талант спустя пять лет, чтобы взять реванш. На этот раз она впечатлила жюри сложным зрелищным упражнением, поразив цель огненной стрелой из лука ногами.

Артем Пивоваров, восхищенный выступлением, отметил колоссальную работу, упорство и преодоление страхов, которые остаются за кулисами. Он назвал номер потрясающим проявлением истинного мастерства и примером того, как важно подниматься после любых неудач.

Рекордсмен мира по версии Гиннесса и капитан, служащий в 199 учебном центре Вооруженных сил Украины Дмитрий Косатый выполнил 54 отжимания на брусьях с 16-килограммовой гирей. Он установил новый рекорд в память о своем погибшем друге и товарище Сергее Лукьянчике.

Кроме того, хореографическая труппа MALVA представила чувственное выступление в память о своем тренере Владимире Ракове, отдавшем жизнь за Украину 6 января 2025 года.

Комментируя выступление, Стас Боклан отметил высокое мастерство танцоров и выразил им глубокую благодарность за сохранение памяти о павшем герое.

Серебряный медалист Циркового фестиваля в Монте-Карло и отец четверых детей Артем Любаревич поразил публику зрелищным выступлением на воздушном шесте.

Его номер настолько впечатлил Елену Кравец, что актриса открыто призналась в своем эстетическом восхищении, а также выразила большое уважение к нему и его семье.

Третий эпизод завершился выступлением рэперши и участницы 13-го сезона МастерШеф Маргариты Крутко. ​​Девушка исполнила оригинальную композицию, но только Артем Пивоваров положительно оценил ее выступление.

Елена Кравец прервала номер, нажав красную кнопку, объяснив, что артистка должна вырасти до мирового уровня, а как представительница другого поколения она не привыкла слышать нецензурную лексику на большом экране.

Кто из участников третьего эпизода прошел дальше

ARCHI & TIM, 33 года, г. Харьков, жанр – танцы;

Толя Белаенко, 18 лет, г. Желтые Воды (Днепропетровская область), жанр – фокусы;

Степан Шелестюк и Екатерина Степанько, девять лет, г. Днепр, жанр – воздушная гимнастика;

Виталий Дужик, 26 лет, с. Жидичин (Волынская область)/г. Киев, жанр – спилкар-битбоксер;

Ирина Карпенко-Гольцева, 46 лет, Баку/г. Ирпень (Киевская область), с. Заячицы (Волынская область), жанр – восточные танцы;

Вероника Непомнящая, 10 лет, г. Запорожье, жанр – каучук;

Алексей и Владимир Карпенко, 32 и 80 лет, с. Вышевичи (Житомирская область), жанр – игра на фортепиано/вокал;

Даниил Кондратюк, шесть лет, г. Ивано-Франковск, жанр – декламирование стихов;

София Теплая, 15 лет, г. Подольск (Одесская область), жанр – эквилибр/стрельба из лука;

Дмитрий Косатый, 27 лет, г. Житомир, жанр – воин-рекордсмен;

Варабец Никола и Дмитрив Александр, 18 и 17 лет, г. Тернополь, жанр – друзья-пианисты;

танцевальный коллектив MALVA, от 13 до 15 лет, г. Бровары (Киевская область), жанр – танцы;

Даниил Бандура, 13 лет, г. Борислав (Львовская область), жанр – эквилибристика на стремянке/жонглировании;

Иван Степанов, 25 лет, г. Хмельницкий/г. Киев, жанр – лирник;

Артем Любаревич, 37 лет, г. Белая Церковь (Киевская область), жанр – воздушный пилон;

Мария Василенко, 19 лет, г. Чернигов, жанр – акробатика на гироскутере;

Роман Мельник, 22 года, с. Добровляны (Тернопольская область)/г. Киев, жанр – вокал;

Даниил Мантулин, 31 год, г. Сумы/г. Кропивницкий, жанр – паппинг (уличный танец).

Четвертый эпизод Україна має талант смотрите уже в следующее воскресенье, 13 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.