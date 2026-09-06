У неділю, 6 вересня, вийшов в ефір третій випуск шоу Україна має талант, приурочений до 35-ї річниці Незалежності. На сцені побачили військових, дітей із прифронтових регіонів, популярних тіктокерів та митців, які представляють Україну у світі.

Як пройшов третій епізод Україна має талант 2026

У третьому епізоді глядачів вражали брати-близнюки з дуету ARCHI & TIM – Артур і Тимур Карпінські, які зараз боронять країну в складі 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Артем Пивоваров згадав свою давню співпрацю з танцівниками та тепло привітав їх на сцені. Військові подякували командирам за наданий дозвіл на участь у проєкті та наголосили, наскільки важливо для них представляти побратимів.

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Здобувши три “так” від суддів, хлопці почули високу оцінку від Стаса Боклана щодо їхнього виступу, а Олена Кравець додала, що з нетерпінням чекає від них на танець перемоги.

На сцену шоу вийшов колишній учасник гурту Kalush Orchestra — сопілкар та бітбоксер Віталій Дужик. Разом із колективом він виборов для України перемогу на Євробаченні-2022 у Турині з піснею Стефанія.

Після його номера Артем Пивоваров висловив захоплення майстерністю музиканта, назвавши його беззаперечно найкращим у цьому жанрі в Україні.

Рекордсменка України Вероніка Непомняща у свої 10 років вже має досягнення, які вражають. У шість років вона підкорила складний трюк вигин Марінеллі. Мешкаючи в Запоріжжі під регулярними обстрілами, юна гімнастка відволікається від тривог саме завдяки улюбленій справі.

На сцені шоу дівчинка продемонструвала дивовижну гнучкість, чим викликала захват у журі. Оцінюючи номер, Стас Боклан відзначив високий артистизм виступу та пожартував про неймовірну легкість виконання складних елементів.

На сцену Україна має талант вийшов Олексій Карпенко разом зі своїм 80-річним дідусем Володимиром, який займається вокалом ще з трирічного віку. Внук акомпанував на фортепіано, а дідусь виконував композицію Осіннє золото Ігоря Шамо.

Зал вітав зворушливий виступ стоячи, а Артем Пивоваров зауважив, що цей дует двох поколінь чудово ілюструє багатство українських талантів.

Серед учасників шоу — шестирічний блогер з Івано-Франківська Данило Кондратюк, відомий у TikTok своїми поетичними відео. Хлопчик продекламував вірш Ніколи не кричи на свою маму та цитував рядки з творів Сергія Жадана, серед яких — Пливи, рибо, пливи.

Його проникливий виступ викликав щирі емоції у журі, а Стас Боклан подякував Данилу за дивовижну тонкість і відчуття поезії.

Гімнастка Софія Тепла знову вийшла на сцену Україна має талант через п’ять років, щоб здобути реванш. Цього разу вона вразила журі складною видовищною вправою, поціливши в мішень вогняною стрілою з лука за допомогою ніг.

Захоплений виступом Артем Пивоваров відзначив колосальну працю, стійкість та подолані страхи, які залишаються за лаштунками. Він назвав номер приголомшливим виявом справжньої майстерності та прикладом того, як важливо підводитися після будь-яких невдач.

Рекордсмен Гіннеса та капітан, який служить у 199 навчальному центрі ДШВ, Дмитро Косатий виконав 54 віджимання на брусах із 16-кілограмовою гирею. Він встановив новий рекорд на честь свого загиблого друга та побратима Сергія Лук’янчика.

Крім цього, хореографічний колектив MALVA представив чуттєвий виступ у пам’ять про свого тренера Володимира Ракова, який віддав життя за Україну 6 січня 2025 року.

Коментуючи номер, Стас Боклан відзначив високу майстерність танцівників та висловив їм глибоку вдячність за збереження пам’яті про полеглого героя.

Срібний призер циркового фестивалю в Монте-Карло та батько чотирьох дітей Артем Любаревич вразив глядачів видовищним виступом на повітряному пілоні.

Його номер настільки приголомшив Олену Кравець, що акторка відверто зізналася у своєму естетичному захопленні, а також висловила величезну повагу до нього та його родини.

Третій епізод завершився виступом реперки та експретендентки 13-го сезону МастерШеф Маргарити Крутько. Дівчина виконала авторський трек, однак позитивно її виступ оцінив лише Артем Пивоваров.

Олена Кравець перервала номер натисканням червоної кнопки, пояснивши це тим, що артистці варто рости до світового рівня, а вона як представниця іншого покоління не звикла чути нецензурну лексику з великого екрана.

Хто з учасників третього епізоду пройшов далі

ARCHI & TIM, 33 роки, м. Харків, жанр – танці;

Толя Белаєнко, 18 років, м. Жовті Води (Дніпропетровська область), жанр – фокуси;

Степан Шелестюк і Катерина Степанько, дев’ять років, м. Дніпро, жанр – повітряна гімнастика;

Віталій Дужик, 26 років, с. Жидичин (Волинська область)/м. Київ, жанр – сопілкар-бітбоксер;

Ірина Карпенко-Гольцева, 46 років, Баку/м. Ірпінь (Київська область), с. Заячиці (Волинська область), жанр – східні танці;

Вероніка Непомняща, 10 років, м. Запоріжжя, жанр – каучук;

Олексій та Володимир Карпенки, 32 та 80 років, с. Вишевичі (Житомирська область), жанр – гра на фортепіано/вокал;

Данило Кондратюк, шість років, м. Івано-Франківськ, жанр – декламування віршів;

Софія Тепла, 15 років, м. Подільськ (Одеська область), жанр – еквілібр/стрільба з лука;

Дмитро Косатий, 27 років, м. Житомир, жанр – воїн-рекордсмен;

Варабец Нікола та Дмитрів Олександр, 18 і 17 років, м. Тернопіль, жанр – друзі-піаністи;

танцювальний колектив MALVA, від 13 до 15 років, м. Бровари (Київська область), жанр – танці;

Даниїл Бандура, 13 років, м. Борислав (Львівська область), жанр – еквілібристика на драбині/жонглювання;

Іван Степанов, 25 років, м. Хмельницький/м. Київ, жанр – лірник;

Артем Любаревич, 37 років, м. Біла Церква (Київська область), жанр – повітряний пілон;

Марія Василенко, 19 років, м. Чернігів, жанр – акробатика на гіроскутері;

Роман Мельник, 22 роки, с. Добрівляни (Тернопільська область)/м. Київ, жанр – вокал;

Данило Мантулін, 31 рік, м. Суми/м. Кропивницький, жанр – паппінг (вуличний танець).

Четвертий епізод Україна має талант дивіться вже наступної неділі, 13 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

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